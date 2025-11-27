汪詩詩汪圓圓為好友慶祝生日　前名模再婚嫁TVB高層狀態極佳

貴為TVB主席夫人的陳祉妤（Balia）自從與電視廣播有限公司董事局主席許濤再婚後，一直低調的她又再次重返大眾視線。早前迎來52歲生日的陳祉妤，日前獲汪詩詩、汪圓圓、名媛伍葉靖怡、湯鎮業前妻姜坤等補祝生日，陳祉妤曬出合照，並寫道：「Thank you An amazing birthday celebration! Thank you for the delicious dinner, stunning flowers, and joy.（謝謝，生日慶祝太棒了！謝謝你們準備的美味晚餐、美麗的鮮花和帶來的快樂。）」

現年52歲的陳祉妤曾獲澳門小姐選美大賽季軍，Model出身的她曾被列入香港十大名模之一，2007年客串拍攝TVB劇集《珠光寶氣》，與陳豪有不少對手戲。陳祉妤曾與前藝人彭文堅有過一段婚姻，據知當年彭文堅曾陷入財困，但陳祉妤都對他始終不離不棄，甚至在金錢上無條件支持他，可惜婚後男方多次被影到背妻偷食，最後這段婚姻僅維持了3年，兩人在2012年離婚收場。

2020年陳祉妤與許濤再婚，搖身一變成為TVB主席夫人，雖然兩公婆婚後極為低調，鮮少公開同框，但婚後養尊處優的陳祉妤不時在社交平台分享近況，出席名媛聚會等等。

