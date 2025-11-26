衛詩雅有感嫁醫美老公壓力大　「一時話多條紋、一時話有斑」

金像影后衛詩雅（Michelle ）及轉型做KOL女王的陳凱琳（Grace），日前出席《Merz Aesthetics® Gold Record Award 10周年暨頒獎典禮及記者會》擔任頒獎嘉賓。談到護膚，去年跟醫美醫生老公周祉安（Kenley）的Michelle，表示可以隨時請教護膚貼士，但同時亦大感壓力：「人哋談情時會好情深望住對方眼睛，但我老公嘅視線就游走喺自己塊面，一時話多條紋、一時話有斑，搞到我有無形壓力，好多時唯有問佢點樣做！」Michelle笑言，最不滿意自己的高度，如果需要微調的話，她一定選擇增高。

前日（24號）是Michelle的生日，收到姪仔「You Still Young」訊息而心花怒放，去年Kenley送上帽子作生日禮物，並不合Michelle心意，今年壽星女學精了，自己買下綠松石首飾，然後把賬單交給首次以老公身份相伴過生日的Kenley，Michelle難忘踏入重要一刻的搞笑情景：「佢（凌晨）十二點就熄燈，叫我扮唔知、扮驚喜，但個蛋糕根本就係我同佢一齊買！」

對於生日願望，正為新戲開工的Michelle希望拍攝順利、身體健康及世界和平，可有計劃生BB？Michelle回應：「我覺得做父母需要考牌，都有問自己，咁大責任，可唔可以教育一個人仔？我就未有資格，做媽媽太難，同埋而家我哋兩個生活好正，如果有小朋友，想去旅行都要諗過。」Michelle指老公對生育持開放態度，只在乎她的感受，兼且雙方家長都沒有給予壓力，即使領養也可以。

同樣性感登場的陳凱琳，透露早前趁有三天假期，帶六歲大仔飛往三亞旅行，老公鄭嘉穎則留在香港照顧兩個細仔，Grace說：「開學前爸爸帶咗大仔去新加坡玩，今次就輪到我，大仔鍾意食，好easy going，好聽話唔難湊。」在三亞的最後一晚，兩母子躺在酒店牀上傾心事，剛升讀小一的大仔，自揭仍想繼續留在傳統學校讀書，並表示很喜歡中文科的鄭老師，Grace笑道：「阿仔有爸爸同老師兩個鄭Sir，老師知道佢從小講英文多，所以鼓勵佢可以試吓用中文發問。」大仔嘗試後即獲讚賞，他亦看到自己中文有進步，加上認識到不少新朋友仔，覺得在這間學校讀書很開心。

問到兩位弟弟有否投訴媽咪「大細超」？Grace自言相當公平，已跟兩個細仔約定明年由爸爸鄭嘉穎帶他們一起旅行，Grace大讚老公：「佢係好親力親為嘅爸爸，我好感恩身邊有個咁錫小朋友嘅爸爸，呢段時間小朋友好需要家長陪伴，我就轉咗型，喺屋企都可以拍到視頻，多咗好多時間陪佢哋。」Grace 變身KOL相當成功，有沒有考慮與嘉穎以夫妻檔上陣？她說：「佢唔得，做戲對佢嚟講最有滿足感，所以我唔會逼佢做唔鍾意嘅嘢，佢亦好支持我嘅工作。」