大埔宏福苑五級火｜TVB發聲明稱林子幸非旗下藝人：無任何關聯

大埔宏福苑宏昌閣昨日（26日）下午發生棚架起火，火警一小時內升做四級火警，傍晚6時22分再升為五級火。火勢蔓延得很快，附近數幢大廈都受波及，截至昨晚11時，火警已造成13死30傷，當中包括一名消防員殉職。

大埔宏福苑四級火，蔓延多座樓宇，大量單位內部亦起火。（羅日昇攝）

火警引起全民關注，但亦有人趁機宣傳。有KOL在社交平台表示，發現一位特約演員在這個時候竟然sell保險，他指：「宏福苑火災第4個agent衝出黎賣保險 以為喺WeChat賣我就唔知？ 今次仲要係前TVB藝人 AIA success family既人」。據悉，趁機宣傳保險的人是曾以特約演員身份於TVB拍劇的林子幸，林子幸曾於劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》中有份演出，飾演臨演的「正義老公」，並與吳若希有戲份。

林子幸微博。（網上圖片）

林子幸在今年年頭的《奔跑吧！勇敢的女人們》有份演出。（劇集截圖）

而TVB於今日（27日）凌晨馬上聲明表示林子幸並不是TVB的藝人：「本公司與該人士並無任何關聯，該人事行為亦不代表本公司立場。」

TVB馬上聲明表示林子幸並不是TVB的藝人。(facebook@TVB)

TVB的嚴正聲明如下：

近日有網絡媒體報道有關「特約演員林子幸借火災事故推廣保險」等相關言論，本公司特此作出以下嚴正聲明：



1. 林子幸先生並非本公司（電視廣播有限公司）員工，本公司與該人士並無任何關聯，該人事行為亦不代表本公司立場。



2. 本公司對於相關報導深感遺憾，並對任何利用社會重大事故或他人不幸事件作為宣傳之行為予以強烈譴責。



3. 本公司對宏福苑火災事件中之死傷者及其家屬致以最深切慰問，並呼籲公眾及媒體以嚴肅態度報導有關災難事件，切勿為追求流量或矚目效應而散播不實資訊或誤導性內容。



本公司再次重申TVB對於任何關乎人命傷亡的事件，皆以最嚴肅態度處理，絕不容許任何人士以本公司名義發表不當或具誤導性言論。



電視廣播有限公司

企業傳訊部

