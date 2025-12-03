亦舞之城劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《亦舞之城》陸劇又名誰在時間的彼岸，改編自同名小説。有陳彥、陳舒作為編劇，劉俊傑、馬薇薇為執導，由鐘漢良、秦嵐領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。鍾漢良與秦嵐演繹12年後再次愛火重燃，更搭檔《藏海傳》飾肖戰師父的白冰，上演三角戀大戰！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧亦舞之城@Weibo

《亦舞之城》電視劇情大綱

芭蕾舞藝術家譚思婷（秦嵐 飾）名聲顯赫，並選擇退役返國，卻意外重遇昔日戀人馮睿（鐘漢良 飾），如今已是紅酒莊主。多年前，二人在求學時期相戀，但是因為一場誤會而分手收場，那段青澀美好的校園戀情就此無聲落幕。譚思婷退役回國後，原本打算重新找回舞蹈與人生的方向，竟然在一次偶然場合碰見當年的愛人，而這時馮睿已成為單親爸爸，獨自養育兒子樂樂十二年，身邊還有一位現任未婚妻溫佩妍（白冰 飾）。

重逢後，兩顆早已塵封的心又再次被對方輕輕撥動，無法抑制對彼此的思念，由於各自原生家庭和過往感情的創傷，兩人之間存在一道無形的隔閡。馮睿被譚思婷對芭蕾夢想那份執著與熱情，和她對自己始終如初的深情所觸動，於是放下多年心結，追逐愛情，使得情人終成眷屬，而譚思婷的芭蕾事業也得以傳承。

《亦舞之城》播出時間｜最新追劇日曆

《亦舞之城》電視劇幾時播? 《亦舞之城》一共有28集，由優酷、浙江衛視播放。優酷VIP會員12月4日、12月7日、12月8日、12月9日每天19:30更新2集；12月5日、12月6日、12月10日、12月14日至12月17日每天更新1集；SVIP每個更新日提前多看1集；12月10日收官禮直通大結局；11月27日起每天19:30浙江衛視中國藍劇場播出。

《亦舞之城》演員人物關係圖

电视剧亦舞之城@Weibo

《亦舞之城》演員

鐘漢良 飾 馮睿

單親爸爸，獨自養育兒子12年，重遇年少時的戀人譚思婷後，依然心動

电视剧亦舞之城@Weibo

秦嵐 飾 譚思婷

著名芭蕾舞藝術家，退役後依然熱愛芭蕾，回國後重遇昔日情人馮睿

电视剧亦舞之城@Weibo

白冰 飾 溫佩妍

馮睿現任未婚妻溫佩妍，譚思婷情敵

电视剧亦舞之城@Weibo

王冠逸 飾 王澤遠