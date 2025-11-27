國際名模教母徐濤率4位學生出戰　國際超級模特兒大賽中橫掃16獎

全球時尚界矚目的第二屆《國際超級模特兒大賽》（International Next Top Model）日前圓滿結束，今屆共有超過150位來自世界各地的參賽者同台角逐，競爭激烈。由「國際名模教母」徐濤老師（Murine）創辦的徐濤專業模特兒學校，今年派出四位學生代表香港出賽，包括汪瑩翎（Blaire）、雷鄢綺（Fiona）、徐凱寧（Kenny）、Jaslyn Lee。四人最終合共奪得16項大獎，成績驕人，再次向國際證明香港年輕模特兒的潛力與實力。

徐濤老師4位出賽學生橫掃16獎(圖左起)汪瑩翎Blaire 、雷鄢綺Fiona、徐凱寧 Kenny、Jaslyn Lee.。(公關提供)

三個月密集式備戰 徐濤：佢哋的付出絕對值得

為迎接這場世界級賽事，徐濤老師透露四位學生自三個月前已開始馬不停蹄地準備，從造型、化妝、髮型到舞台服裝逐一打磨，並於學校內反覆練習，每一次步伐都要求做到最好。徐濤老師感動表示：「台上一分鐘，台下十年功。佢哋今次嘅付出絕對值得，希望嚟緊嘅日子，佢哋可以繼續喺國際舞台發光發亮。We are so so proud of you！（我們為你們感到驕傲）」

汪瑩翎Blaire勇奪全場總冠軍及４奬，與徐濤老師合照。(公關提供)

在比賽中，只有7歲半的汪瑩翎（Blaire）以沉穩舞台魅力奪得「Supermodel Grand Championship」全場總冠軍，其在「Sports Trend theme」獲得第二名、「Candyland」和「Cultural」主題項目中亦表現出色，獲得金獎及Top 10成績，前途無可限量。

雷鄢綺與徐濤老師合照。(公關提供)

而8歲的雷鄢綺（Fiona Lei），則以自然、具感染力的台步打動評審，在四大項目中均成功打入Top 10，展現其潛質與舞台魅力。至於徐凱寧（Kenny）於「Supermodel Grand Championship」成功打入Top 10，又在「Cultural」及「Candyland」兩大主題中奪得季軍，更於「Sports Trendy」中再度躋身Top 10，展現極高穩定性。7歲的Jaslyn Lee亦有令人驚喜的表現，在四個主題項目中均獲得金獎，其舞台掌控力獲評審一致好評。

徐凱寧與徐濤老師合照。(公關提供)

下一站曼谷時裝節 再踏更大國際舞台

從去年僅有一位香港代表出賽並奪得五項獎項，到今年一次派出四位學生合力摘下16項殊榮，成績可謂倍增，突破令人驚喜。徐濤老師談及這次成果時難掩激動：「完全諗都諗唔到，今年四個小朋友合力攞到16個獎，其中Blaire仲攞埋全場總冠軍，真係喜出望外！」在本次比賽圓滿落幕後，四位學生即將踏上下一個重要舞台——「曼谷時裝節」。

Jaslyn Lee與徐濤老師合照。(公關提供)

持續活躍於國際舞臺與本地活動

除了模特兒比賽，徐濤老師正積極籌備12月31日舉行的《香港好聲音》，屆時其眾多學生將會參加此唱歌比賽，而徐濤老師亦擔任主席評判之一，親自見證學生在舞臺上的表現。

國際名模教母徐濤老師與學生汪瑩翎Blaire(左)、雷鄢綺Fiona(右)，進行師生表演項目。(公關提供)

此外，徐濤老師將於明年2月8日在珠海與中國模特、時尚博主陸仙人，以及好萊塢男演員 Michael Koltes 一起參與國際超模騷《巔峰之夜》，延續學生及老師在國際時尚界的曝光與影響力。

國際名模教母徐濤老師與學生徐凱寧Kenny，進行師生表演項目。。(公關提供)

全場150位參賽者與導師們大合照。(公關提供)