大埔宏福苑五級火｜陳瑞輝親送物資　安慰受災粉絲：有咩唔夠就講

大埔宏福苑宏昌閣昨日（26日）下午發生棚架起火，火警一小時內升做四級火警，傍晚6時22分再升為五級火。火勢蔓延得很快，附近數幢大廈都受波及，截至昨晚11時，火警已造成36死30傷，當中包括一名消防員殉職，直到今日（27日）凌晨火警仍未救熄。

今次慘劇，不少大埔居民及網民自發救災及收集物資，亦有不少場所收留受影響人士、餐廳供應飯盒及免費食物等等，在危難中守望相助。而MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）除了在社交平台轉載有用資訊外，更親自到現場送物資。

他拍下了現場照片，見多名市民拎住紅白藍袋，排隊去送物資，而他就跟大隊行，並寫道：「感動！拎物資去嗰時，唔知應該去邊度放低物資，未去到已經見到大批市民拎住物資出發。唔識路嘅我，跟住大隊行就去到物資站。同行有好多學生，都係喺宿舍拎物資出嚟幫忙，回程都仲見到不斷有人拎緊物資去。一方有難，八方支援！」

凌晨時分，其Telegram群組中有居於宏昌閣的Fans感謝Frankie支援，他則回覆道：「有咩必需物資係唔夠嘅，可以喺group講。信息量太多太快，大家而家都唔係好了解咩物資係急切需要支援。」其後他再留言安慰一眾因沉痛消息而未能入睡的Fans，表示：「有不安情緒係正常，盡量用適合自己嘅方法抒發咗佢，仍然有人喺度努力緊。畀多啲支持努力緊嘅人又好，畀多啲支持大家都好，希望大家平安！」