新聞女王2｜「御用中風王」潘志文曬神級演技　細微演繹喪子之痛

無綫（TVB）與優酷聯合出品的《新聞女王2》劇情轉入直路，第12集焦點落在梁景仁（馬國明飾）因公殉職的死因聆訊。四位女主角——文慧心（佘詩曼飾）、張家妍（李施嬅飾）、劉艷（王敏奕飾）、許詩晴（高海寧飾）罕有地同框，親自登門拜訪梁景仁父母，希望他們協助還原真相。



劇中飾演馬國明的父母，就正是著名甘草組合潘志文和呂珊。潘志文人稱「潘翁」，1968年入職港台播音員，輾轉之間，又到了麗的和無綫發展，約於1970年代參演港台劇《獅子山下》而為人所熟悉，其後又曾主持《警訊》節目，亦曾接拍亞視劇集《萬家燈火》。直到2013年以部頭合約形式重返TVB，其後出演多套劇集，也有「御用有錢佬」的別稱。

不過說到潘志文最令人印象深刻的「專屬技能」，一定是他先後在《以和為貴》、《EU超時任務》、《幕後玩家》、《再創世紀》、《刑偵12》五部劇中「無一倖免」地中風。那個眼神獃滯、嘴角歪斜、整個人僵住的經典表情，實在太深入民心，以至網民和傳媒一致封他為「御用中風王」。

今集講到，潘志文依舊貢獻了神級演技。佘詩曼因為對馬國明的死而產生鬱結，先是王敏奕向潘志文和呂珊表達，馬國明的死並不簡單，表示要尋找真相，而呂珊就反駁：「我哋唔係傳媒，而係佢屋企人，無論咩真相，咩新聞角度，我哋通通都唔想知。我哋淨係想過安樂日子。你哋啲傳媒鍾意就講一次，我哋就要面對一次，我哋嘅痛你哋感受到咩？」這段說詞情緒層次豐富，呂珊聲音顫抖，令人看得心酸。

鏡頭一轉，潘志文聽到「真相」二字後，默默地閉起眼，臉部肌肉微微抽搐，露出極度壓抑的痛苦表情，靜默卻極具張力。網民半開玩笑地表示，以為潘志文會第六度「中風」，但今次他以微表情爆發演技。之後高海寧勸說時，潘志文只淡淡說了一句：「法庭已經裁定，我個仔係英雄，成件事係意外，我哋對呢個決定心滿意足。」完美詮釋一位失去兒子的父親，悲痛、無奈與疲憊的心情。

相較於「御用中風王」潘志文，其實呂珊的演技也十分老練！珊姐早期以童星身分入行，後由酒廊歌手轉型為主流歌手，唱過不少經典歌曲也甚為有名。近年她出演這多套劇集，《陀槍師姐II》、《衝上雲霄II》、《EU超時任務》、《巾幗梟雄之懸崖》、《巨塔之后》等等，雖角色不算十分起眼，但同樣入型入格。