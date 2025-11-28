寸嘴名導霸氣揭曾遭2/3同行針對　歷多次背叛：比他們強就完了嘛

王晶曾監製和執導過不少喜劇片，包括：《精裝追女仔》系列、《賭俠》系列、《整蠱專家》、《逃學威龍》、《鹿鼎記》、《九品芝麻官之白面包青天》、《賭俠大戰拉斯維加斯》及《千王之王2000》等多不勝數，可謂套套經典，是香港著名喜劇導演。近年，向來敢言、言辭犀利的王晶，時常在社交平台發表具爭議性言論，由名導變名「寸嘴」，更開設清談節目《王晶笑看江湖》大爆娛圈秘聞，集集猛料。不過，今次王晶不講別人，而是講自己，更語出驚人指曾被「全行2/3人針對」，但他一句回應盡顯霸氣。

近日，網上有段王晶的訪問片。片中，王晶談及自己當年在影圈的處境，他直言有一陣子幾乎是2/3同行業都針對他的，「因為全行2/3的活都在我手上，那不恨我一個人才怪。」問到那時候是怎樣熬過來？王晶展現一貫的自信與「寸嘴」本色，直言：「沒有，因為我比他們強就完了嘛，就每天說我屎尿屁啊，每天都說我這個印盜版的，什麼的話都有，但都是編出來的，有什麼隨便隨便講。」王晶更踢爆當年影圈的「酒吧文化」，「香港電影圈很喜歡晚上酒吧文化，很多人沒活，就晚上在酒吧喝酒，講人家壞話的。他們不罵我罵誰呢？錢都給我賺光了。我比你強，你罵我很正常。我有機會能打壓你，我也會打壓啊，就是那麼簡單。既然你不喜歡我，我也沒有必要喜歡你。」

在娛樂圈打滾數十載，王晶坦言遇過的背叛「太多了」，他感慨表示：「你把他當朋友，他未必把你當最好朋友。你是最優秀的，但他沒你優秀，他總想超越你吧。有時他也偶爾想錯了，傷害了你一下，如果他真的是你朋友，他都會向你道歉，那我馬上接受。你能跟我講這句話，我還有什麼該記得呢。」

王晶還表示，有些人在10多年前，他已經一個一個的結束，就是一些跟他不對付的人，「我會找一些共同朋友，讓他跟對方說，實在我們之間沒有太多矛盾、也沒有仇，我們可以不做朋友，可是也不一定要做敵人。大家年齡都大了，還在那裡你一句我一句，難看，給後輩一個不好的例子。不如我們就我一下手，以後就不要做敵人就夠了，所以我現在應該沒什麼敵人的，因為我願意先伸出手去。」