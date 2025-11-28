90年代元祖男團舞王唱《愛很簡單》自摸扭腰　網民嘲變油膩大叔？

現年58歲的謝天華近年主攻內地市場，早前重返娘家TVB參與台慶演出，與一眾小花大跳辣身舞。為此演出，謝天華事前積極操肌，身形Fit爆。日前他現身內地擔任陳小春演唱會嘉賓，在台上獻唱《愛很簡單》時，忘我扭腰的影片被瘋傳，被網民嘲油膩。

謝天華早前重返娘家TVB參與台慶演出，與一眾小花大跳辣身舞。（陳順禎攝）

謝天華依然魅力十足！（截圖）

有多位網民在社交平台分享謝天華擔任陳小春嘉賓的片段，當時謝天華獻唱陶喆的經典情歌《愛很簡單》，原本是一首抒情歌，但謝天華在間場音樂時，進入忘我境界自摸扭腰，令現場觀眾大笑歡呼。

謝天華獻唱陶喆的經典情歌《愛很簡單》。（小紅書）

忘我起舞！（小紅書）

扭腰！（小紅書）

多段影片被網民瘋傳，並指天華的舞姿充滿娛樂性，讓人想起曾在《都市閒情》演出的「娃娃舜」黃宏舜：「這首歌不是叫愛很簡單嗎，你為什麽搞這麽覆雜」、「明明愛很簡單 變得咁複雜 要自摸嘅」、「好油膩」、「呢鋪真係好 好 好 Laughing」、「但唱得挺好的」、「我要笑死了」、「一舞以謝天華」、「唱成這樣，真的是不簡單」。

自摸！（小紅書）

謝天華舞蹈員出身，於1992年與陳小春、朱永棠組成男團「風火海」入行。（小紅書）

謝天華舞蹈員出身，於1992年與陳小春、朱永棠組成男團「風火海」入行，至今入行30年。其後在《學警狙擊》中飾演「梁笑棠」（Laughing哥）爆紅，在2009年《萬千星輝頒獎典禮》憑角色奪得「最佳男配角」獎項。