對抗逆境的勇氣　結他演奏家劉卓威周末開騷　預告有神秘嘉賓

縱橫音樂界多年，41歲的結他演奏家Jacky，今個周末Jacky將回到母校演藝學院開個人音樂會，他大爆已準備多個觀眾滿足樂迷，同時將有驚喜嘉賓現身撐場。音樂會以Jacky人生路上的經歷為主題，將他面對患病、事業波折等逆境的勇氣與感悟化成音符，盼為感到絕望的人帶來希望。



年青時是籃球健將，受傷後遇上結他，Jacky就此與音樂結下不解之緣。他畢業於演藝學院結他演奏系，曾深入非洲森林跟結他奇人深造一星期，回港後更創辦結他學校開班授徒。現為演奏家及講師的Jacky邊玩音樂，邊藉音樂以生命改變生命。視結他為夢想的他，今個周末終於走上演藝學院的舞台，開兩場《逆境前行結他音樂會》與大家分享歡樂，及多年來堅持的信念。

Jacky於美國York Town 的錄音室進行錄音。

開騷預告驚喜不斷「一定唔悶」

同場率先發售新書新碟

為了今次個人音樂會，Jacky為觀眾準備了一系列驚喜，其中包括將有特別嘉賓現身，一連兩場坐鎮演出！這位神秘嘉賓正是剛出戰歌唱選秀節目《聲秀》，榮獲第五名的失明音樂家蕭凱恩。「我們已認識多年，她亦算是我的師妹。我們二人好相似，同樣自正統音樂學院畢業，也為了接觸更多聽眾而涉獵不同音樂風格，好努力在音樂路上闖出一條血路，所以與她特別有共鳴。」雖然音樂會以結他彈奏為主，但Jacky保證表演形式絕對會帶來新鮮感，更大關賣子：「我是ADHD患者，好怕悶，所以音樂會會以好有趣的形式呈現，一定唔會悶，一定非常精彩！」

除了有特別嘉賓，音樂會當晚亦會搶先發售Jacky的新書及新唱片。新書《音樂改變生命》一改傳統揭頁式設計，變成一套四十張記載Jacky人生歷程各種感悟的閃卡，包括玩音樂的過程，面對逆境、低谷時的體會。之所以選擇將這些道理製成一張張閃卡，Jacky認為更易於閱讀，也更具收藏價值。

與區瑞強推出《仍弦是你》唱片。

力抗頑疾三度復發

保持正念鼓勵同路人仍會有出路

回望過去，Jacky的追夢路絕非一帆風順。年輕時埋首苦練結他技藝，七年前正值事業高峰，卻遇人生重大波折——確診頑疾。其後反覆接受數十次治療，後遺症包括右耳聽力銳減，口水分泌變少及易累等，卻依然三度復發。

但Jacky沒有放棄，積極面對治療。面對一湧至至的關心及抗病偏方，他更自行做資料搜集，物色有助紓緩不適的方法，最終發現透過攝取三類營養補充品，包括血溶性維他命C、益生菌，及香港本地品牌的靈芝產品，均有助改善精神和體力。服食一段時間後，頑疾帶來的不適明顯減輕。

信仰及身邊人的支持成為Jacky抗病的動力之一。

身為基督徒的Jacky感謝好兄弟張祟德及其妻兒，在抗病路上為他打氣，願可將這些正能量透過音樂傅遞予更多人。「他說知道我復發後，每晚都與太太和兒子睡前為我禱告，我覺得好感動。我的音樂、唱片都與治療、治癒等概念有關，好希望透過這個音樂會，將這份醫治和信念上的力量與更多觀眾分享。盼可安慰那些不論是受疾病、困苦，或者身陷逆境中感到絕望的人，告訴他們其實仍然有出路。」

「劉卓威 逆境前行 結他音樂會」

日期及時間：11月29日7pm、11月30日3pm

地點：香港演藝學院 賽馬會演藝劇院

