楊穎參加藝德培訓班被指洗白形象　經理人同李安聚餐傳為爭取角色

現年36歲的Angelababy（楊穎）早年因被影到在法國巴黎看瘋馬騷（Crazy horse pairs)而引來大批網民不滿，隨後多個社交網站遭到禁言，疑被軟封殺。雖然，在2024年初就遭解禁，但其人氣已大不如前，演藝事業受到重挫。不過，近日她就被發現低調現身深圳參與廣電總局舉辦的藝德培訓班，不禁令網民覺得是想藉此慢慢洗白形象，而其經理人更被發現與國際知名導演李安聚餐，傳是為她爭取一個電影角色。

Angelababy人氣已大不如前。（楊穎微博圖片）

廣電總局近日在深圳舉辦了一個藝德培訓班，而Angelababy則被發現參與其中，有多名網民在深圳偶遇她，並與她合照。其頭戴Cap帽，身穿黑色系上衣搭配牛仔褲，整體打扮低調休閒，展現微笑地與網民們合照。是次藝德培訓班除了有她之外，還有白鹿、陳飛宇、關曉彤等人，據指培訓內容涵蓋藝德修養、政策法規、職業規範及粉絲管理等課程，學員需完成考試並提交學習心得報告。

Angelababy被發現參加藝德培訓班。（微博圖片）

這一邊廂Angelababy參與藝德培訓班，另一邊廂她的經理人則被發現與國際知名導演李安聚餐，有傳是為她爭取演李安新電影《老金山》其中一個角色，為將來在影視圈重新出發鋪路。對於傳李安接拍《老金山》一事，目前還未得到證實，但二人罕有的同框互動，卻引起外界諸多猜測。