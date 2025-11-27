大埔宏福苑五級火｜謝嘉怡祖母屋被燒毀　終報平安：當時家裡沒人

大埔宏福苑宏昌閣昨日（26日）發生五級火意外，火警一小時內升做四級火警，傍晚6時22分再升為五級。火勢蔓延得很快，附近數幢大廈都受波及，截至今日（27日）報下午5時，火警已造成至少55人死亡72人傷，當中包括一名消防員殉職，火警至今仍未救熄。

大埔宏福苑五級火翌日（27日），不少受影響居民在室外留守，有貓隻獲救，消防料救援行動會持續至黃昏。（鄭子峰攝）

大埔宏福苑周三（27日）發生五級奪命火，至今（27日）已造成至少55人死亡，包括一名消防員。（梁鵬威攝）

謝嘉怡昨日在社交平台限時動態指：「我向所有罹難者、傷者以及今天失去家園的人們致以最深切的慰問和祈禱。今天我眼睜睜地看著奶奶（祖母）的房子在熊熊烈火中燃燒，真是令人痛心的一天。」她更新完之後便消失了，很多人看見她發文後都表示擔心，直到今日謝嘉怡終於再發文，她馬上報平安：「Hey guys! Sorry for not updating earlier. I should have probably wrote a bit more yesterday. My family are all ok. There was no one home at the time.We are sending our deepest condolences, thought and prayers to everyone affected.」

謝嘉怡出post。（IG截圖）

謝嘉怡報平安。(ig@lisamarie_tse)

謝嘉怡大致表示抱歉沒有早一點更新，她指家人平安無事，火警發生時家裡沒有人。並且向所有受影響的人致以最深切的安慰、哀悼和祈禱。