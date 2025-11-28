68歲港產片武打明星內地拍新劇　潮流年輕人打扮直接回春40年！

今年68歲的于榮光在參演過90年代港產片，其中有《東方不敗之風雲再起》、《國產凌凌漆》、《風雲雄霸天下》等50多套電影，武打硬漢形象十分深入民心，在2016年被選為中國十大功夫巨星之一。他近年活躍於內地社交平台，不時分享旅遊見聞，中國內地的風光。



于榮光在00年代已經回中國內地發展，近幾年一直有作品。（劇照）

于榮光90年代拍過許多香港電影。（網上圖片）

雖然近年他已十分少出現在大銀幕之上，但仍不時會參演網絡電影，網劇的演出，例如近年就有《護衛者2》、《檢察風雲》、《罪惡名單》、《臨江仙》等等。日前他在小紅書上拍片宣傳近網劇《這個老炮兒不太冷》。

于榮光除了臉上有歲月痕跡，身心依然十分年輕。（截圖）

于榮光活躍於小紅書平台。（截圖）

68歲的于榮光穿着一身年輕服飾，休閒風連帽衣外加上一件潮流棒球外套，戴着一副大框黑超，手拿一部對講機，還梳着一個91分界髮型，整個人散發年輕活力，完全看不出實際年齡，狀態好得讓人驚嘆。

其實早前于榮光也分享過一條打側手翻的短片，輕鬆地做到倒立動作，體能上完全不輸時下的十八廿二，令網民驚嘆。從小習武的于榮光自出道起就身手不凡，11歲起就在京劇團擔任演員學習武生，一學就學了十年，而且懂得非常多武功動作。

輕鬆做倒立。（截圖）

之後他在20歲初出頭的年紀他就被導演徐小明相中，先後拍攝了多部電影作品，可是名聲沒有因此而打開，直到90年代他從內地來港發展才廣為人知，拍過的作品包括《國產凌凌漆》、《慈禧秘密生活》、《風雲雄霸天下》等都非常受歡迎。多年來不少人以為他是香港明星，但其實他是先在內地出道。