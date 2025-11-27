大埔宏福苑五級火｜MAMA頒獎禮發聲明　活動舉行默哀儀式及捐款

大埔宏福苑宏昌閣昨日（26日）發生五級火警意外，截至今日（27日）下午5時，火警已造成至少55人死亡72人傷。火災令全城的市民都相當關注事態發展，全港多個娛樂活動相繼宣布延期或取消，而明日（28日） 舉辦的「2025 MAMA AWARDS」會否取消這兩天一直成為熱話。

MAMA明天會如期舉行。

今日「2025 MAMA AWARDS」發出聲明表示向所有受火災影響的人致以最深切慰問，除此之外，更將於活動上舉行默哀儀式及捐款支持受影響家庭。

你好，以下是 2025 MAMA AWARDS的聲明：

我們對這場火災感到傷痛，並向所有受火災影響的市民及失去親人的家庭致以最深切慰問。



2025 MAMA AWARDS 結合了無數藝人、工作人員和粉絲長時間的投入與付出。我們相信音樂擁有治癒和團結的力量，可以在這個困難的時刻，為大家帶來慰問與支持。我們會小心調節製作，希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。



為表哀悼，我們將於活動上舉行默哀儀式，並作出捐款支持受影響家庭。2025 MAMA AWARDS 將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量。



我們相信音樂能凝聚人心，為市民打氣，給予勇氣，攜手前行。



我們心繫香港，讓我們一起走過這個傷痛時刻。



謝謝！

