一路繁花2｜梁朝偉驚喜「現身」　與劉嘉玲私下恩愛對話激罕曝光

內地影視平台愛奇藝出品的《一路繁花》第一季大受歡迎，早前迎來《一路繁花》第二季更得到相當多觀眾捧場。《一路繁花》第二季大改組，除了何賽飛、劉曉慶和寧靜以外，更加入了劉嘉玲和張栢芝兩位香港人熟悉的臉孔，節目更為吸引香港觀眾。



突然間梁朝偉打給劉嘉玲。（《一路繁花》截圖）

劉嘉玲。（《一路繁花》截圖）

劉嘉玲在節目中盡顯個人特質和氣場，經常語出驚人！早前一集中，眾人坦言感覺與香港巨星距離很遠，劉嘉玲自爆曾為其他綜藝節目而邀請兩位好朋友：「有一些人是不出來的，張學友、周潤發，我都替那些節目組問過他們幾次了，他們絕對不會參加。」

劉嘉玲索性將電話交畀其他人，同梁朝偉打招呼。（《一路繁花》截圖）

寧靜可以同梁朝偉傾電話，勁開心。（《一路繁花》截圖）

不過，劉嘉玲就表示他們只是有另一套生活空間，不參加的最主要原因就是「專心地拍電影。」還說如果叫老公梁朝偉參加綜藝節目，一定嚇死：「叫我老公來參加，嚇都嚇死。然後肯定不好玩，你們都在講，然後他一個人都不講，但他的精神世界很豐富，他在書、電影裡面可能比我們要寬大很多。」

劉嘉玲好識做節目效果。（《一路繁花》截圖）

在圈中，劉嘉玲與梁朝偉是公認的恩愛夫妻，也是性格互補的一對。梁朝偉個性內斂，而劉嘉玲則擅長交際應酬，且性格豪爽。早前一集中，何賽飛、寧靜、劉嘉玲等人在車中閒聊時，梁朝偉就突然打電話給劉嘉玲。劉嘉玲想都不想，問了一句：「你返咗屋企未呀？」表示寧靜想與他聊天後，就將電話遞給她。

寧靜傾完到何賽飛。（《一路繁花》截圖）

寧靜知道電腦另一頭是梁朝偉後，露出驚訝的「O嘴」表情就接過了電話。「梁先生，你還記得我喺？我是寧靜⋯⋯我一直跟嘉玲姐說，你把世界上最帥的男人娶回家⋯⋯」劉嘉玲又直言：「你不要語無倫次。」之後，劉嘉玲又將電話遞給一旁的何賽飛。何賽飛就十分調皮的說：「梁朝偉，小哥哥你好。」

之後又交給劉曉慶。（《一路繁花》截圖）

劉曉慶爆劉嘉玲好掛住梁朝偉。（《一路繁花》截圖）

劉嘉玲又補了一句：「他比你大，好不好？」電話另一頭的梁朝偉又表示要請何賽飛到家吃飯，還說：「祝你們一路繁花。」最後輪到劉曉慶接過電話，她就說：「我們天天都要說到你的名字，你耳朵有沒有發燒？我們拍攝的好愉快，唯一的就是嘉玲很想你。」聞言，劉嘉玲神情緊張：「沒有！哈哈哈。」之後劉嘉玲接過電話說：「好啦好啦，byebye。」才掛斷電話。眾人之間充滿不造作生活感，這次梁朝偉驚喜「現身」也為了整集的亮點，相當有趣。