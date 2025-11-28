向太爆一原因唔會將家業傳兒子　子承父業冇可能：百年歸老前賣掉

影視大亨向華強的太太陳嵐（向太），近年活躍社交網站，更開設個人頻道大講圈中事及分享個人意見，吸引不少網民關注。然而，作為名人又是上市公司（中國星集團有限公司）高層的她，近日談及富二代接班話題，表明對富二代接班沒有指望，明確表示不會讓兒子們接班。

二人都是上市公司高層 。（向太微博圖片）

向太與向華強育有兩兒子向佐及向佑，但站在她的角度，她卻認為現今的富二代已不肯做事了，很多也只是透過家族信托基金每月拿薪水而已，她明確表示家業不會傳給兒子們：「我的上市公司，我是不可能交班給兒子的。說句實話子承父業基本上是不可能的，就算我身邊那些百億千億的富豪，能傳給兒子的也沒一兩個吧！能把錢留下來呢你就燒高香了。」

向太明確表示家業不會傳給兒子們。（微博圖片）

而當提到要怎麼樣去教育富二代時，她卻認為：「我覺得他們要去社會歷練好了。他們如果真的成功，我才會讓他接班嘛。你如果在外面都混的都不行，我們也不敢交給你啊！等我們百年歸老之前賣掉，或者是給媳婦，我都不會給他。你說他們壞也不是壞，你說他們太單純就容易相信人，可能保護的太好了吧，兩個都很容易被人騙，你還敢說家業交給他嗎？」

向太認為現今的富二代已不肯做事了。（向太微博圖片）

同時，他亦提到當初是不願讓大兒子向佐進入娛樂圈的，因為要紅實在太難了：「我們不讓他進的，他背着我們偷偷的暑假都要去跑個龍套，還叫人家不要跟我們講。他就是喜歡這行，那怎麼辦。（喜歡這行為甚麼不讓他去？）我們覺得很困難，你要紅一個人出來很難的，真的要天時地利人和啊！不是說你硬捧捧的出來的，這條路很難走，因為他有我們的光環更難走，我說你紅，人家說你是父母捧出來的，你心裡也不舒服，你不紅我們更慘，我們連兒子都捧不紅，兩條路都不對。」