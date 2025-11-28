大埔宏福苑五級火｜謝霆鋒聯同美高梅捐500萬　英皇三音樂會延期

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火災，造成多人死傷，全城痛心疾首，更引起全 球關注。而有見及此，全港多個娛樂活動相繼宣布延期或取消，而英皇娛樂就宣布旗下三位歌手包括洪卓立、許靖韻及曾傲棐三個音樂會會延期舉行。

英皇娛樂宣布旗下三位歌手演唱會會延期舉行。（資料圖片﹑洪卓立微博圖片﹑許靖韻微博圖片）

英皇娛樂透過官網發聲指出：「大埔宏福苑遭遇嚴重火災，主辦方棋人香港，Sunny Idea和藝人方英皇娛樂認為此時並不適合演出。三方共同決定，原定於11月28日《Lunatique - Arvin.T》、11月29日《許靖韻 Glowing巡迴音樂會香港站》以及11月30日《洪卓立探索者巡迴音樂會香港站》在旺角麥花臣舉行的音樂會將會延期舉行，詳細資訊將在稍後盡快公布。我們對已購票的受影響人士表示歉意，感謝大家的理解。同時，向殉職消防員、不幸離世的住戶表示沉重的哀悼。我們衷心祝願火勢能夠盡快受控，救援工作順利推進，祈求傷者早日康復。願大家平安。」

謝霆鋒的鋒味控股聯同美高梅以「美獅鋒味搖滾美食節」的名義捐出500萬港元。（謝霆鋒微博圖片）

而英皇娛樂大師兄謝霆鋒亦有為是次火災伸出援手，鋒味控股聯同美高梅以「美獅鋒味搖滾美食節」的名義捐出500萬港元，用於向受災居民提供緊急援助，並支援社區重建工作。而原定在本月29及30日舉行的「美獅鋒味搖滾美食節2025」，大會亦決定將會調整現場氣氛，以音樂結合美食凝聚人心，傳遞慰藉與積極正向的能量。

謝霆鋒非常有愛心。（謝霆鋒微博圖片）