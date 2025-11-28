鄭則仕睇電視學演戲　提唯一「師父」哽咽流淚：他讓我當跟屁蟲

現年74歲的鄭則仕（Kent哥）近年屢傳身體不適，甚至被誤傳死訊，早前由他親自在小紅書帳號拍片闢謠，強調自己還在生。Kent哥曾經憑電影《何必有我？》及《三個受傷的警察》，兩度榮獲香港電影金像獎最佳男主角，演技毋庸置疑，日前他分享影片，談及其演藝生涯的啟蒙恩師，原來是天王巨星周潤發，更一度感觸落淚。

鄭則仕提起「師父」忍唔住眼濕濕。（小紅書@鄭則仕）

好激動。（小紅書@鄭則仕）

影片中，Kent哥頭髮日漸稀疏，鬍子變白盡顯蒼老，但精神尚算不錯。70年代入行的Kent哥，表示自己學歷低，沒有受過專業訓練，但在一個演技比賽拿到冠軍後，與TVB簽約一年，由於全無經驗，第一個演戲老師就是「電視」。他說：「當年播很多黑白的粵語片，我對這戲中人，他說甚麼我跟他說甚麼，跟他做表情琢磨演技，哈哈，神經病，痴線仔，不過真的是這樣子。」

鄭則仕拍《何必有我？》已成影帝。（影片截圖）

鄭則仕憑「肥貓」一角成名。（影片截圖）

Kent哥表示每次有機會開工都會心情興奮，但或許過於澎湃，終於有一天有人對他說：「肥仔，你要這樣這樣這樣。」而提起這位「師父」，Kent哥一直心存感激，說到激動處更是淚光閃閃，場面令人動容，他說：「是他，我唯一的師父，亦師亦友相交了48年，是我的福氣，對不起。」然後便起身離座。

另一段影片，Kent哥憶述跟「師父」結緣是在一個綜藝節目，師父當主持，而他則是小演員。Kent哥指，「師傅」當時已是TVB的小生，但仍非常非常努力，閒時不斷鑽研演技，亦不時給他指點及給予機會，Kent哥說：「我很幸運，他讓我當跟屁蟲，他們（跟導演）聊，我旁聽不敢問，回家細想他們說的話，他們所說的話，這種消化過程，必須要有的，這種日子有3、4年。」這段經歷對他日後的發展影響深遠。

鄭則仕指與「師父」亦師亦友相交48年。（小紅書@鄭則仕）

Kent哥頭髮日漸稀疏，鬍子變白盡顯蒼老，但精神尚算不錯。（小紅書@鄭則仕）

提起「師父」激動到離座。（小紅書@鄭則仕）

Kent哥迎來第一次當主角的機會，是拍攝電視劇《四眼神探》，「師父」會時常來給予意見，叫我建立個性和風格，讓他漸漸成長。Kent哥再次激動哽咽說：「是他成就了我，他是我這輩子，最敬愛的男人。肉麻，很肉麻麼？不過是真的，真的假不了，我不怕。」

Kent哥未有指名道姓透露「恩師」是誰，但影片的開頭早已給出答案。影片以一個高大熟悉的背影作開端，這人正是在影壇地位舉足輕重的周潤發。

未有透露「師父」是誰，但從背影可見，高大身型一眼便能認出係周潤發。（小紅書@鄭則仕）

周潤發同鄭文雅曾參演鄭則仕自編自導自演嘅電影《何必有我？》。（影片截圖）

鄭則仕同周潤發亦師亦友相交48年。（微博圖片）

鄭則仕曾奪兩屆金像獎影帝。（微博圖片）

鄭則仕與太太林燕明（前排右二）與友人相聚。（微博圖片）