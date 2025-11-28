再見愛人5｜李施嬅車崇健8年情分開　透露一個人最傷心：哭了

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起不少關注。而在最新一集節目中，李施嬅就自爆不會在家人面前談及車崇健不好的地方，對他相當保護。同時，她亦透露二人分開後，最心疼的人其實是車崇健媽媽，但他卻不理解，認為能做甚麼呢？

二人因為節目備受關注。（微博圖片）

在節目中李施嬅與車崇健坐下來吃飯閒聊，當提到姐姐（李施嬅姐姐）知道她要和車崇健一起參加《再》節目時，她就透露對方的反應是：「她的反應就是『你不會要跟他在一起吧！』」此話一出令到車崇健收起笑容臉色突變，顯得不開心似的。但李施嬅似乎感受到對方難過情緒，於是她就補充說道：「其實我跟我爸說我們分開，我爸其實挺喜歡你，所以他就說，兩個人沒有解決不了的問題，但其實他也不了解，我也沒跟他說你，我們很多之間的一些問題或者是你怎麼處理，我生病的時候會怎麼樣，這些其實他全都不知道，我家人都不知道，真的不想他們不喜歡你。我跟我媽說我們分開，然後她也覺得很有沒有辦法挽留。」

李施嬅不會在家人面前說車崇健壞話。（微博圖片）

車崇健顯得不開心。（微博圖片）

而李施嬅亦透露八年情情斷，最不開心的人其實是車崇健媽媽：「其實我覺得我們分開，最心疼是你媽媽。我跟她一起出來吃飯，她說起來哭了，你知道嗎？」但他聽後似乎不理解，還說：「我媽哭了，那怎麼樣。」表示還能做甚麼？但站在李施嬅的角度去想，其實有很多東西可以做：「我就跟她說，你永遠都是我媽媽，無論我們的關係怎麼樣，你永遠都是我媽媽，她就很開心，我說永遠都會叫你做媽媽，就這麼簡單。她傷心是因為我們分開，她就覺得不捨得我，那我告訴她我永遠都在，那是不是解決了她的傷心呢。」表示他其實可以做好多東西，讓媽媽能開心一點，而他聽後都覺得有道理。