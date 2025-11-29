新聞女王2｜鄧伊婷通宵拍濕身戲　猶如死亡經歷：好慘，好濕

無綫（TVB）與優酷聯合出品的《新聞女王2》第13集劇情講到香港遭遇五百年一遇大雨，因為馬國明（飾 梁景仁）為取得獨家料而身陷險境，最後因拯救小朋友而被水沖走。其中一幕講到，李施嬅（飾 張家妍）本打算去一個地下商場採訪有關渠道問題的專題，但卻遇上雨水倒灌入商場，最後與一眾商戶、客人遇險而被困在後樓梯。



今集揭開梁景仁死亡的真正原因。（《新聞女王2》截圖）

劇情中，黃一鳴（飾 商戶之一）見到李施嬅拿着手機拍攝現場情況時，有感自己可能會喪命，所以就提出要李施嬅替他拍下遺言。之後，就出現眾人濕身泡在水中，逐一對着鏡頭留下遺言的畫面，畫面相當震撼，令觀眾猶如在現場一樣。

其中一幕講李施嬅採訪地下商場時，遇上雨水倒灌令商場水浸。（《新聞女王2》截圖）

大家都以為會死，紛紛留下遺言。（《新聞女王2》截圖）

鄧伊婷接受《香港01》訪問，坦言拍攝當日的畫面令她印象深刻。「我諗我最難忘嘅經歷係，拍完之後我隻腳敏感咗三日，哈哈。因為呢日真係拍咗全晚，由夜晚拍到凌晨先收工，真係浸咗幾耐，不過工作人員都好好，換燈換機位時候都叫我哋上水先，但係浸到一個位之後再上水，其實都好辛苦，所以後尾我哋都寧願繼續留喺水入面。」

鄧伊婷表示呢幕拍咗幾個鐘。（《新聞女王2》截圖）

在這一幕，鄧伊婷對着鏡頭留下給媽媽的遺言，她表示拍攝就有如身歷其境一樣。「其實冇話點樣代入個角色，因為成個拍攝場景，氣氛同埋幾個演員，都好有嗰個氛圍，覺得好慘，好濕，好辛苦，大家都要死啦，嗰個感覺。拍嘅時候，我都覺得真係要死咁樣，所以拍嘅時候，個表情係真，唔係演出嚟。」她也表示，拍攝完這一幕放工後，馬上約了媽媽翌日食飯。「因為真係好掛住佢。同埋今次同姑姐（夏文汐）同一套戲，雖然冇對手戲，都係演藝路上其中一個少少嘅里程碑，希望下次可以一齊做對手戲。」

鄧伊婷近年在多套劇集中出現。（IG@irinateting）

鄧伊婷出名好身材。（IG@irinateting）

