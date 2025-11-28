宏福苑五級火︱黃美棋孖老公做義工　幫手分發物資：一呼百應！

大埔宏福苑日前（26日）發生五級火警，釀成過百人傷亡的慘劇，事件震驚全球，不少藝人都紛紛伸出援手，為災情出一分力。黃美棋同老公鍾健威（Ray）昨日（27日）親身到大埔做救災義工，幫手分發物資，以行動協助受災居民！

黃美棋。（IG@meikiw）

黃美棋同老公鍾健威。（IG@meikiw）

黃美棋表示與老公睇到新聞後，決定親身到大埔幫手：「好想同大家分享一下今日嘅少少經歷～香港人真係好有愛！一方有難八方支援。見到啲物資不停咁樣入嚟～大家亦都好熱心不停攞嘢嚟，衣物酒精濕紙巾尿片香蕉雞胸等等咩都有！我哋亦都盡我哋嘅最快嘅速度將物資分配去唔同嘅地方～最感動嘅係有好多義工，無論係車手定係步兵，都企咗喺條街度排好耐就係希望可以出一分力🙏🏻亦都見到有好多中學生放學自發就過嚟幫手！亦都有好多年青人好落力咁幫手推物資送物❣️」

黃美棋同老公鍾健威親身到大埔做救災義工。（IG截圖）

黃美棋亦感謝市民一呼百應幫手：「當我哋出哂story開大咪要反光求生氈，大家好似籌集晒全港嘅反光求生氈俾我哋咁🙇🏻‍♀️因為d求生氈我哋用單車車手拎去前線俾消防員～佢哋可能做咗好耐嘢濕晒身，亦都因為準備入黑佢哋需要保暖～我哋攞物資去前線嘅時候，燒緊嘅地方依然好大煙，所以提提附近嘅市民義工都要戴好口罩。各位前線嘅消防員，感激你哋不眠不休。請保重，補充水份，補充能量！全港市民都會為你們提供物資～亦多謝大家一呼百應！亦都多謝喺唔同崗位幫緊手嘅所有義工🙇🏻‍♀️仲有仲有唔好唔記得，就喺前線照顧救出嚟小動物嘅所有獸醫們🫡」

感謝市民一呼百應幫手。（IG截圖）

