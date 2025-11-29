蘇民峰風水班每位5萬4日課程穩袋千萬　每月外遊歎世界身家逾2億

現年65歲的蘇民峰是著名堪輿學家，有指他私人教授課程學費要300萬，還要與師傅夾八字，門檻極高，曾有報道指他的身家至少2.3億元！日前蘇民峰於社交平台公開「2026年暑期陽宅風水班」課程細節，4日合共20小時的課程，每名學生收費5萬港元，掀起網民熱議！

蘇民峰宣布「2026年暑期陽宅風水班」暫定於2026年8月8-9及15-16日，分4天進行，上課時間為下午2:00時至7:30，期間4:30-5:00小休，即上課時間總共5小時，整個課程為20小時。課程以廣東話教授，收費為5萬港元，名額最多200人，而且只此一班，額滿即止，入讀的學員亦可優先報讀2027年暑期八字班。有網民估計蘇民峰今次開班總收入可達1,000萬港元，平均每小時收入50萬港元，每分鐘約賺8,333，相當驚人！

蘇民峰於社交平台公開「2026年暑期陽宅風水班」課程細節，4日合共20小時的課程，每名學生收費5萬港元，掀起網民熱議！（IG@petersomanfung）

有網民認為學費高昂，質疑「貴過見股神」，但亦有部分網民認為蘇民峰有名氣和能力，絕對有資格收天價學費：「學到真傳，賺回來的可能不止這個數」，亦有網民指：「明碼實價，冇人用支槍指住你個頭去買」。蘇民峰自1986年起開班授徒，直至2011年停止公開授課，轉為私人教授，有指他私人教授課程收費高達300萬元，更設有「夾八字」的門檻。而蘇民峰多年來眼光獨到，轉到盆滿缽滿，物業遍佈日本、美國、泰國等，他與太太經常周遊列國，Keep住「每月一遊」，又經常在社交平台分享美食同名酒，享受人生！

蘇民峰分享其比華利山豪宅。（IG@petersomanfung）