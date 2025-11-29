新聞女王2丨跑龍套演技大爆發　3年拍61套心息離巢：再見演員夢

無綫（TVB）與優酷聯合出品的《新聞女王2》第13集劇情講到香港遭遇五百年一遇大雨，因為馬國明（飾 梁景仁）為取得獨家料而身陷險境，最後因拯救小朋友而被水沖走。其中一幕講到，李施嬅（飾 張家妍）打算去一個地下商場採訪，但卻遇上雨水倒灌入商場。最後李施嬅與一眾商戶、客人遇險被困在後樓梯。



呢一幕好精彩。（《新聞女王2》截圖）

其中一幕，飾演「市民」的男子想用李施嬅的手機錄下遺言：「你部機係咪錄緊㗎？我有嘢同個仔講。趁啲水未浸過頭之前，不如你借畀我呀？」李施嬅：「你自己同佢講，你一定出得返去。」他情緒激動、瞪大雙眼、青筋暴現，聲嘶力竭地說：「你幫我哋錄低啲遺言啦，咁樣我哋走都走得安落㗎。」隨後，他對着鏡頭，語氣變得溫柔，輕聲的說：「仔仔呀，爸B呢，應該返唔到嚟啦。乖豬豬啦，聽媽咪話。大個仔啦。」演技有層次之餘，也十分有感染力！

黃一鳴演技大爆發！（《新聞女王2》截圖）

黃一鳴演技大爆發！（《新聞女王2》截圖）

好肉緊呀！（《新聞女王2》截圖）

好肉緊呀！（《新聞女王2》截圖）

其實這一位「演技大爆發」的演員名叫黃一鳴，他在36歲入讀TVB藝員訓練班追夢，曾於三年來出演過61套劇集角色。肯搏肯捱的他曾創出驚人紀錄，包括多次1劇分飾10角、9組通告連續開工74小時、《愛．回家之開心速遞》客串最多集數。可惜的是，今年一月他已經離巢，並在IG上宣布：「3年跑足61劇龍套，終於心息。再見啦演員夢。」

黃一鳴年頭宣布離巢。（ig圖片）

可惜係黃一鳴已經離巢。（《新聞女王2》截圖）

可惜係黃一鳴已經離巢。（《新聞女王2》截圖）

TVB狂開工74小時藝訓班演員勁有來頭 名牌大學出身曾入職中聯辦

黃一鳴（圖中）演過《愛回家之開心速遞》。（IG@wong_yat_ming_tvb）