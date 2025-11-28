宏福苑五級火︱保良局設捐款戶口　張智霖陳小春夫婦各捐100萬

大埔宏福苑日前（26日）發生五級火災，直至目前已導致128人死亡、79人受傷，事件引起香港各界及中國內地關注，多項影視娛樂活動相繼宣布延期或取消。宏福苑五級火災情況嚴重，中港各界名人藝人亦響應呼籲捐款救災。

宏福苑五級火災情況嚴重，中港各界名人藝人亦響應呼籲捐款救災。（資料圖片）

保良局已成立「「支援宏福苑火災居民專項戶口」，誠邀各界踴躍捐助，以行動體現香港守望相助的精神，與受災家庭並肩同行、共渡難關。保良局今日收到多位演藝界人士捐出款項，並在instagram列出捐款人士的感謝名單，當中包括：

張智霖和袁詠儀一家慷慨捐出港幣1,000,000元予「保良局扶弱基金 - 支援宏福苑火災居民專項戶口」，支援今次火災教援及災後重建工作。

張智霖和袁詠儀捐港幣100萬。（ig@保良局）

陳小春和應采兒慷慨捐出港幣1,000,000元予「保良局扶弱基金 - 支援宏福苑火災居民專項戶口」，支援今次火災教援及災後重建工作。

陳小春和應采兒捐出港幣100萬。（ig@保良局）

鄧麗欣小姐慷慨捐出港幣500,000元予「保良局扶弱基金 - 支援宏福苑火災居民專項戶口」，支援今次火災教援及災後重建工作。

鄧麗欣捐港幣50萬。（ig@保良局）

胡杏兒小姐 一家慷慨捐出港幣300,000元予「保良局扶弱基金 - 支援宏福苑火災居民專項戶口」，支援今次火災教援及災後重建工作。

胡杏兒捐港幣30萬。（ig@保良局）

王祖藍李亞男夫婦通過藝人之家(中國香港） 慷慨捐出港幣500,000元予「保良局扶弱基金 - 支援宏福苑火災居民專項戶口」，支援今次火災教援及災後重建工作。

王祖藍李亞男夫婦捐港幣50萬。（ig@保良局）

梁安琪慈善基金慷慨捐出港幣1,000,000元予「保良局扶弱基金 - 支援宏福苑火災居民專項戶口」，支援今次火災教援及災後重建工作。

梁安琪慈善基金捐出港幣100萬。（ig@保良局）

保良局副主席何猷亨先生慷慨捐出港幣1,000,000元予「保良局扶弱基金 - 支援宏福苑火災居民專項戶口」，支援今次火災教援及災後重建工作。

保良局副主席何猷亨先生捐出港幣100萬。（ig@保良局）

何猷君和太太奚夢瑤一家慷慨捐出港幣1,000,000元予「保良局扶弱基金 - 支援宏福苑火災居民專項戶口」，支援今次火災教援及災後重建工作。

