宏福苑大火｜姜濤Anson Lo各捐100萬賑災　梁朝偉劉嘉玲合捐200萬

大埔宏福苑周三 (26日) 五級沖天大火，造成逾百人傷亡，災情嚴重，全港哀悼。演藝界亦有不少熱心人士伸出援手出錢出力，為是次火災捐款至不同的組織，務求早日幫災民重建家園。原定出席昨晚在香港啟德體育舉行的韓國年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》的MIRROR，因今次不幸火災事故致心情沉重決定不出席。MIRROR成員亦各自以自己方式對災民作出支援，姜濤、盧瀚霆各自捐款100萬予慈善機構。

Anson Lo。(ig圖片)

姜濤（keung_show@IG）

姜濤透過東華捐出100萬港元用作緊急援助災民，連同早前姜濤後援會捐出「7週年 Mini Keung's Charity Store」30萬盈利，姜濤與姜糖合共捐130萬港元賑災。而Anson Lo則損出100萬予「仁濟緊急援助基金」賑災，他亦婉謝粉絲在場外的應援，呼籲神徒將心意轉化為善款幫助災民。AK (江𤒹生) 和Tiger (邱傲然) 曾落區做義工。明日舉行演唱會的Jer (柳應廷) 將會損出首場收益予慈善平台，同樣呼籲粉絲將應援資金轉為捐款賑災。另外，梁朝偉與劉嘉玲就向「公益金及時雨大埔火災援助基金」合共捐出200萬元幫助災民。

姜濤捐款100萬。(ig圖片)

Anson Lo捐款100萬。(ig圖片)