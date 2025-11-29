劉松仁罕談複雜家世爸爸有兩老婆　曾對媽媽心生怨恨一原因解心結

現年76歲的劉松仁近年淡出幕前甚少公開露面，生活低調的他屢傳身體狀況欠佳，更一度有指他疑似中風口齒不清。上月他與一眾圈中老友聚會，從相中可見他的狀態相當不錯。劉松仁近年間中也會參與舞台劇製作。近日，聖瑪加利大堂的官方YouTube頻道上載了一段名為「與劉松仁共赴一場心靈之約」的影片，片中劉松仁分享與亡母相處往事，罕有地深入剖白自己複雜的家庭背景以及童年歲月。

劉松仁推出攝影集《松風捉影》

劉松仁不時與好友聚會 。（米雪微博圖片）

去年劉松仁為其擔任藝術總監的音樂劇《利瑪竇》亮相宣傳，

劉松仁在分享會中公開提及自己的家世，他形容自己小時候是個頑皮的街童，他的爸爸很早便離世，主要都是由他媽媽管教他。劉松仁表示：「我爸爸有兩個老婆，我哋呢邊係細房，所以我媽媽好無安全感，佢將所有安全感放晒喺我身上，所以對我管教得好嚴厲，嚴厲到一個不近人情嘅地步。」劉松仁指他媽媽的嚴苛令他一度感到難以接受，甚至產生怨恨，不明白為何媽媽不能像別人的母親一樣溫柔。直到他長大後才慢慢理解，母親的嚴厲其實源於她的不安與愛，這份理解也讓他解開了多年的心結。他說：「今日我擁有的一切，都是來自媽媽的嚴厲」，讓他學會紀律和堅持。

劉松仁在分享會上罕談家世。(影片截圖)

劉松仁的媽媽。(影片截圖)

影片中還展示了多張劉松仁從未公開的家庭照片，他又談及如何修補與媽媽的關係，由花更多時間陪伴媽媽，到與媽媽擁抱、牽手等，花了不少心力。劉松仁說：「我諗我阿媽，可能幾十年都冇畀男人攬過……我就攬住佢，佢初初都唔自然，但慢慢佢就將個頭挨喺我膊頭度。我知道，佢搵到一個依靠。我哋去行街，我會拖住佢隻手。佢一開頭都好唔慣，會縮開，但慢慢佢就習慣咗，有時仲會主動伸手過嚟。」他認為真正的孝順與金錢、物質無關，而是知道父母內心需要、最缺乏的東西，可以為父母付出這些才稱得上真正的孝順。

劉松仁的爸爸有兩位太太。(影片截圖)

劉松仁的家庭照。(影片截圖)