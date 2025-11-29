劉嘉玲相親角舌戰群媽　唔同意結婚生子才叫完美︰沒有自己了

內地綜藝節目《一路繁花2》集結多位影后參與錄製，引起不少關注。而在最新一集節目中，他們就來到重慶的相親角探訪，而劉嘉玲與多位父母就「結婚」一事作探討時，更當場與他們舌戰，大談自己對結婚生子的看法。

《一路繁花2》集結多位影后參與錄製，引起不少關注。(微博圖片)

在重慶的相親角中，有許多父母會替子女挑選合適的相親對象，而在過程中劉嘉玲就與這一些父母傾談，其中一位父親就表示：「我女兒就說她想結婚，但是一直找不到合適的。」隨即劉嘉玲二話不說：「你肯定找到一個是她喜歡的嗎？你是用你的需求在幫她找，這麼重要嗎？結婚。」更強調：「為甚麼一定要結婚生子？」 而對方就表明：「在延續自己的生命。」劉嘉玲隨即作回應：「延續你的生命是吧。」在現場與多位父母展開舌戰。

劉嘉玲在相親角與多位父母舌戰。（微博圖片）

劉嘉玲大談對結婚生子的看法。（微博圖片）

而有一位母親就認為做家長的都希望晚輩結婚生子才叫完美 ，但對這些想法劉嘉玲似乎不太同意：「不會，你一結婚生子你就沒有自己了，你就完全在小孩子身上了。她生小孩怎麼辦，懷孕，不用工作了。」 而另有一位母親就表示想有人陪伴子女，但劉嘉玲卻揚言：「我們每個人都是一個人來一個人走的到最後，你生了小孩也不一定每天會陪在你身邊，像我現在我也不能每天陪在我媽媽身邊，生活還是要自己自理的，尤其是到最後的那一段，還是你自己走的。有些人想結婚生小孩這很好，但有些人他根本就不想結婚或者找不到一個好的對象，你幹嘛一定要逼他。」認為只要健康快樂就好了。