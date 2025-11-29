宏福苑大火｜一文睇晒中港台捐款藝人名單　呢位內地女星捐逾千萬

大埔宏福苑周三（26日） 發生五級大火，造成逾百人傷亡，災情嚴重，全港哀悼，震驚各界。演藝界亦有不少熱心人士伸出援手出錢出力，為是次火災捐款至不同的組織，務求早日幫災民重建家園，體現出人間有情。

內地方面，周深率先捐出人民幣100萬元；內地天后韓紅的「韓紅愛心慈善基金會」更是捐贈1000萬人民幣 （約港幣1100萬） 用於因災受影響的老、弱、病、殘等弱勢群體的過度安置，並將根據救災進展持續提供後續支持。中國慈善總會透露，楊丞琳與李榮浩夫妻共同捐款人民幣100萬元，另外范冰冰、肖戰、易烊千璽、楊紫以及張藝興亦分別各捐人民幣100萬協助災區賑災。台灣演藝界就有五月天相信音樂捐出港幣220萬元，希望能為救援與災後重建盡上一份心力。

至於香港演藝界方面，英皇集團主席楊受成博士透過「楊受成慈善基金」捐款港幣1,000 萬元、副主席楊政龍先生以個人名義捐款港幣100萬元，謝霆鋒的鋒味控股聯同美高梅以「美獅鋒味搖滾美食節」名義捐款港幣500萬元。英皇旗下藝人包括古巨基、容祖兒、蔡卓妍都各自捐了港幣100萬元，還有李克勤、陳偉霆、惠英紅、鍾欣潼、溫碧霞、曾比特、洪卓立、許靖韻及霍汶希，全數合共捐款超過港幣2,000萬元。

另外，古天樂、王嘉爾、張栢芝、Angelababy (楊穎)、佘詩曼、、陳小春應采兒夫婦、何超蓮、鄧紫棋、姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）各捐港幣100萬元；林盛斌捐款港幣90萬元、趙雅芝捐款港幣50萬元，吳千語捐款港幣30萬元，文詠珊捐款港幣20萬元，高海寧捐款港幣20萬元。楊千嬅則會把演唱會首場收益，以及六場演唱會的周邊產品全數盈利捐作救災用途。李連杰也與向華強夫妻一同捐款港幣300萬元。梁朝偉劉嘉玲夫婦共同捐款港幣200萬元。而將於明年2月開演唱會的Gin Lee (李幸倪)，會將兩場演唱會的全數收益捐出作救災重建用途。明日舉行演唱會的Jer (柳應廷) 將會損出首場收益予慈善平台，並呼籲粉絲將應援資金轉為捐款賑災。

