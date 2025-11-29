李施嬅大爆車崇健關心像例行公事　曾自我懷疑：我覺得自己很失敗

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，嘗試透過在節目的互動與對談挽回八年情，引起許多關注。而在近期一集節目中，李施嬅就大爆在相戀期間，車崇健的關心像是例行公事很表面，完全感受不了對方的關注，即使他多次表明會改，但李施嬅已聽了這句話八年了，表示：「我聽累了。」

二人因為節目備受關注 。（微博圖片）

節目中李施嬅與車崇健各自邀好友上節目傾談，在過程中她就大爆其實在與車崇健相戀期間，他打電話關心的問候是很表面像例行公事：「我們每天的溝通就是，他打電話來說吃飯了沒，吃甚麼，怎麼樣，起床啦！幾點起的床，好。我們說的都是一個ABC餐。他可能晚上打電話又是問同一些的問題。」她覺得這些溝通沒有營養，而在旁的胡蓓蔚就向車崇健分析直指：「你講的話她沒有感覺到真的關心。」而他聽後則點頭示意，似乎明白出了甚麼問題。

車崇健的問候像是例行公事。（微博圖片）

李施嬅感受不了真正的關心。（微博圖片）

另外，在他們相戀八年期間，其實出現了很多問題，亦曾令李施嬅自覺是不是自己做錯了甚麼呢？所以很想透過節目真心互動去打開對方的心：「我覺得自己很失敗，八年都溝通不了，我覺得自己非常非常的失敗。我自己也好奇我做錯了甚麼，我到底是有甚麼情況在裡面，我們溝通有甚麼問題，但是我更想看到的是你（車崇健）更加了解自己。我更想看到，其實大家的一些遊戲或者是一些環節、聊天，讓你把心裡一直打不開或者是根本都沒見過，沒碰過的一個想法或者是一些理解是打開，這個其實我們才會有希望可以走下去。因為你說我要改，我要怎麼，說了八年了，你累嗎？」但沒想到車崇健回覆表示：「其實我不累的，我八年前跟現在比我身體更好，我真的不累的，說真的。」隨後李施嬅就二話不說：「我聽累了。」明顯地他根本不在一個頻率上面，所以他的朋友也認為他在字眼上是很明白的，但就不知道怎麼去改，場外嘉賓則認為他是在理解和不理解之中。

李施嬅曾懷疑是不是自己做錯了甚麼呢？（微博圖片）