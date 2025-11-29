《善心滿東華》今晚直播籌款　逾百藝人歌手同心支援宏福苑災民

凝聚善心，共渡難關，《善心滿東華》翡翠台今晚8時直播，逾百藝人歌手同心支援宏福苑火災災民。大埔宏福苑的火災事故，各界齊心支援受災居民渡過難關，無綫電視翡翠台今（29 日）晚將會直播籌款節目《東華三院 155 周年善心滿東華》。節目中透過捐款熱線、銀行專戶、QR Code 等等所籌得的善款，將全數撥用於支援受事故影響之人士，為受火災影響的家庭及人士提供援助。《東華三院 155 周年善心滿東華》由汪明荃、黎芷珊、鄧梓峰、區永權、陳庭欣、鄭衍峰、何沛珈、關楓馨及莊子璇擔任司儀；逾百位藝人及歌手參與支持，希望凝聚各界善心，齊心協力，發揮守望互助精神，與香港市民並肩同行，㩦手渡過難關。

汪明荃。(陳順禎 攝）

節目直播期間，觀眾可致電捐款熱線「1878333」（共 130 條線）捐款。今晚參與支持的演藝嘉賓包括：胡楓、夏韶聲、張德蘭、黃凱芹、賈思樂、陳奐仁、袁偉豪、蓋鳴暉、梁心怡、羅家英、肥媽（Maria Cordero）、單立文、李思捷、曹永廉、黃智賢、鄭俊弘、羅啟豪、古淖文、黃劍文、何晉樂、冼靖峰、黃洛妍、黃博、劉洋、李金凱、趙浚承、陳芷盈、張彥博、戴祖儀、黎澤恩、周志康、黃建東、曾展望、羅毓儀、葉蒨文、關嘉敏、梁敏巧、郭浩皇、廖家爵、劉展霆、唐嘉麟、孖八、李君妍、黃婧靈、鍾晴、趙璧渝、邢慧敏、陳熙蕊、張盈悅、陳頌天、周百恩、李海銅、甘詠寧、朱文慧、 陳曉彤、彭家賢、江廷慧、陳昊廷、李茵彤、侯雋熙、王怡然、梁晶晶、馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、黃昇龍、吳俊峰、李卓妍、許苡琳、何婉盈、李樂詩、文佩玲、鄭瑞芳、蔡華英、 岳凡荻、曾閱遙、黃泳嘉、莫凡、梁采貽、葉肇中、吳欣彤、李俊頡、陸俊賢、盧信宥、蔡明仁、劉俊毅、劉界輝、黃家俊、Margaret Lee、XiX、Honey Punch、IdG Bubbles、MFM 、2025 香港小姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜及李尹嫣等。