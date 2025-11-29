宏福苑大火｜高鈞賢老婆捐10萬並提供義診服務　積極配合望可復牌

現年41歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），去年宣布與年輕10年的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚，更雙喜臨門，今年1月迎來女兒高子琳（Liona）。而一直被傳是富婆的黃梓漫，家底極厚，她創辦的「美妍堂」現時在香港有4間分店，上月「美妍堂」（MCTA）在美國成功上市後，股價一度飆升超過六倍，令她的帳面身家暴漲至逾27億港元。不過早前有傳其公司遭美國證券交易委員會（SEC）以股價涉嫌人為操縱為由，指「美妍堂」疑涉及「唱高散貨」，勒令該公司停牌。對此，黃梓漫就表示正積極配合監管部門，希望可以復牌！

高鈞賢去年宣布與圈外女友Christine結婚。（IG@mattkobe）

對於太太公司股價的巨大波動，高鈞賢日前以短訊回覆《香港01》時表示：「佢哋公司上咗NASDAQ（美國納斯達克），股票啲嘢我就唔清楚，佢地公司嚟緊都會有消息公布。」而黃梓漫就發表「嚴正聲明」：「近日留意到市場有關本公司不當行為嘅傳言，我哋必須嚴正澄清：本公司及管理層從未參與任何『唱高散貨』等違規操作，所有業務均嚴格遵守法規，秉持最高誠信標準。我哋一貫重視投資者權益，絕不容忍任何損害市場公平嘅行為。目前公司運作正常，戰略推進穩健。公司很快會作出官方回應，多謝各位一直以嚟嘅支持！」

今年5月Christine旗下美容院觀塘分店開張。（IG截圖）

一直被傳是富婆的黃梓漫，家底極厚！（IG圖片）

疑回應事件。（IG截圖）

其後黃梓漫再出「嚴正聲明」。（IG截圖）

今日（29日）黃梓漫在IG公開進展，她寫道：「雖然自己也是一大堆的事情要處理，飛去新加坡和各個專業部門開會，回來又感冒生病，希望可以積極配合監管部門復牌，全力以赴做好眼前的事情，希望在明天！創業這件事主打一顆強大的心態。」而她亦有關注大埔宏福苑五級大火災情，更捐出10萬港元：「見到陪伴自己成長同奮鬥的地方發生這樣的事情真的很痛心，原本組織了一班同事去做義工，但現場話已經很多人員了，想為香港實際做d事情，略盡綿力，為所有前線消防人員和醫護人員致敬。」此外，黃梓漫旗下診所將為受火災影響的居民及前線消防救援人員提供義診服務，相當有善心！

積極配合監察部門望可復牌。（IG截圖）

捐出10萬港元。（IG截圖）

提供義診服務。（IG截圖）

