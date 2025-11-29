MAMA 2025｜周潤發出席　G-DRAGON深切關心港人：希望大家能振作

亞洲樂壇年度盛事「2025 Mnet亞洲音樂頒獎禮」（MAMA）相隔7年重返香港，並於昨、今兩日（28、29日）在啟德主場館舉行。因大埔宏福苑周三（26日）發生火災悲劇，頒獎禮雖如常舉行，但會修改流程，已取消紅地氈環節。本來有份參與的MIRROR在較前宣布不參與是次頒獎禮，頒獎嘉賓之一的楊紫瓊昨日亦未有現身。不過，周潤發今晚將現身支持，在一開場時已預告發哥是今日嘉賓。

周潤發今晚會現身。（ig@mnet_mama）

天王G-DRAGON（GD）是首位出場嘉賓，他稍早已奪得第一個獎最佳男歌手表演獎，他在發表感言前，先主動開口哀悼香港大火意外，「不知道該說什麼言語才能夠安慰到大家，希望大家一起加油。」

GD成首位領獎歌手。（截圖）

GD表達沉重心情，並關心香港人望大家能振作。（截圖）

穿著淡粉色的襯衫搭配寬版西裝外套的G-DRAGON，表示在發表感言前，亦有深切關心香港市民的心情，「對於因突如其來的噩耗而感到深深悲痛的香港市民們，我作為一名想再次帶給大家力量的藝人，已準備了更好的表演，希望你們能期待。」他接著語氣沉重地說下去：「不知道該說什麼言語才能夠安慰到大家，希望大家能振作拿出力量一起加油。」拿下獎項，他不忘致謝粉絲，「我會把這個獎視為VIP和粉絲們給我的，今後會更加努力。」他不知道用什麼話語來安慰大家，接著說：「我會把這個獎視為VIP和粉絲們給我的，今後會更加努力。」

GD。

另外，據韓媒報道，韓國男團BIGBANG隊長GD（G-DRAGON，原名權志龍） 11月29日向香港政府設立的「大埔宏福苑援助基金」捐款100萬港元，用於協助參與救援、災後重建的消防員和義工。由他擔任榮譽主席的基金會也會出力協助，與香港本地機構合作為消防員、救援人員提供心理支援。