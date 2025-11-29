MAMA2025｜ZEROBASEONE成員章昊以廣東話致哀：希望大家平平安安

韓國年度音樂盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA），昨、今日（28、29日）於香港啟德體育園啟德主場館舉行，由於香港大埔宏福苑周三（26日）發生嚴重五級火，導致逾百人傷亡，大會修改頒獎禮流程，以「支持香港」為活動主題，縮減規模低調進行。

GD。

ZEROBASEONE。（微博圖片）

ZEROBASEONE獲頒「WORLDWIDE KCONERS' CHOICE」。

ZEROBASEONE獲頒「WORLDWIDE KCONERS' CHOICE」。

成韓彬用韓文對大埔宏福苑火災遇難者表達哀悼之情。

男團ZEROBASEONE獲頒「WORLDWIDE KCONERS' CHOICE」，當中成韓彬及章昊分別用韓文同中文，對大埔宏福苑火災遇難者表達哀悼之情，中國籍成員章昊表示：「首先為這次在災難中受到傷害的同胞們，希望大家能夠快點恢復健康，然後重建家園，也再次為所有的遇難者，還有遇難者家屬們哀悼，特別是我們ZEROBASEONE也一直在為能在全世界範圍內給大眾們帶來積極影響，一直在努力着，所以很榮幸能獲得這一次WORLDWIDE KCONERS' CHOICE的獎，我們也會繼續努力給大家帶來更好更積極的作品，希望大家可以一直支持我們，謝謝大家。」最後他更用廣東話講道：「再次希望大家可以平平安安，多謝大家！」

中國籍成員章昊。

中國籍成員章昊。

中國籍成員章昊。

最後他更用廣東話講道：「再次希望大家可以平平安安，多謝大家！」

據知章昊日前已透過上海復星基金會捐出善款，用於受災家庭的緊急援助及後續生活重建，上海復星基金會表示，章昊捐出的款項將用來協助災民度過艱難時刻，希望受影響的家庭能盡快恢復日常生活。