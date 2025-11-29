善心滿東華丨默哀悼念火災死難者　夏韶聲打頭陣唱《永不放棄》

大埔宏福苑的火災事故，各界齊心支援受災居民渡過難關，無綫電視翡翠台今（29日）晚直播籌款節目《東華三院 155 周年善心滿東華》，節目中透過捐款熱線、銀行專戶、QR Code等等所籌得的善款，將全數撥用於支援受事故影響之人士，為受火災影響的家庭及人士提供援助。

東華主席何猷啟率眾默哀一分鐘。（電視截圖）

東華主席何猷啟率眾默哀一分鐘。（電視截圖）

節目一開始，東華主席何猷啟率領副主席、各總理，以及現場所有表演嘉賓及觀眾一同默哀一分鐘，以悼念事故死難者。司儀汪明荃、黎芷珊、鄧梓峰、區永權、陳庭欣、鄭衍峰、何沛珈、關楓馨及莊子璇沒有穿上華麗服裝，清一色換上白色印有「善心滿東華」的白色衛衣以示尊重，並表達沉重的心情。

所有司儀均穿白色印有「善心滿東華衛衣。（電視截圖）

第一個表演項目，「搖滾教父」夏韶聲連同「豹哥」單立文、袁偉豪、鄧梓峰、鄭俊弘、羅毓儀、黃劍文等一同夾Band獻唱一曲《永不放棄》，夏韶聲說：「全世界都睇到香港呢個咁悲痛大災難，一瞬間冇咗家，一瞬間冇咗親人，呢個悲痛欲絕，聞者流淚，見者傷心，善心滿東華，希望各位每個善心人士，你哋嘅捐款係幫到啲災民，我同我嘅團隊想同你哋講一樣嘢，停住眼淚鼓起勇氣。」

夏韶聲率眾唱《永不放棄》。（電視截圖）

仲有單立文。（電視截圖）

一齊打氣！（電視截圖）

羅毓儀眼紅紅。（電視截圖）

袁偉豪駕駛電單車環節取消。（電視截圖）

另外，今年重頭籌款表演環節，由袁偉豪駕駛電單車作出高難度動作表演的項目已決定取消。

明荃之友每年都會捐出銀紙擺設。（電視截圖）

李思捷、曹永廉、黃智賢唱《熱血英雄》。（電視截圖）