善心滿東華｜曾志偉捐300萬善款達1億　肥媽落淚領唱《真的英雄》

年度大型籌款節目《善心滿東華》今（29日）晚假將軍澳電視廣播城舉行，晚間新聞報導前，善款數字達$9,7055,407，無綫總經理曾志偉在大合唱後現身，表示要感激東華主席何猷啟及多位董事，並希望略盡綿力，與富聲文化公司合共捐出300萬港元，將善款數字推高到1億，總數為$100,055,407。

曾志偉說：「我最想多謝主席及東華三院咁多位董事，你哋喺兩日短短嘅時間決定，將你哋每年最大嘅籌款之夜，變為今晚大埔宏福苑事故愛心捐款之夜，呢個行動係感動到好多人，感動到好多廣大嘅愛心市民，先可以11點幾去到9千7百幾萬，呢個行動唔止感動所有人，我自己都有感動到，我想自己都出少少綿力，現在我想我本人，聯同富聲文化公司共捐300萬，湊夠變為1億。」

曾志偉現身前亦有感動時刻，肥媽Maria Cordero率領現場藝人及歌手一齊合唱《真的英雄》，更特意改寫歌詞，向一眾前線救人的英雄，以及為這場火災出心出力的每一位市民致敬，獻唱期間，司儀鄧梓峰、何沛珈、區永權等一直強忍淚水，一向感情豐富的肥媽更忍不住落淚，在鏡頭前不停用手抹眼淚，場面感人。

