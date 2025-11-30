天書黎明劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《天書黎明》陸劇有劉成龍、楊宏偉、郭昊作為編劇，施磊為執導，由李宏毅、蘇曉彤、余承恩領銜主演的一套以古裝冒險懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

天书黎明官微@Weibo

《天書黎明》電視劇情大綱

可愛單純少年符生（李宏毅 飾）不問世事，唯獨對醫術充滿熱情，城中百姓對他特別的行醫方式又愛又恨。符生被誤認為是百醫之死的元兇，但在師父臨終遺留的信件中，真相的線索似乎跟一本神秘的「天書」有關，為了洗刷冤屈、證明清白，他決定要找出這本「天書」。恰在此時，涼州城主之女、精靈古怪的大小姐文珏（蘇曉彤 飾），以及外表看似紈絝不羈的百戲傳人顧天（余承恩 飾）也被捲入事件，於是三人就此結伴，出發涼州展開調查之旅。

文珏仗著城主府的勢力，幫助符生在涼州設立醫館，顧天就憑能言快語的特點四處替他們套取情報。符生一邊為城中貧苦百姓懸壺濟世，一邊暗中追查真相，然而怪事接連發生，迷局牽涉越來越多，符生並未察覺，他的到來早已悄悄令涼州城內暗潮洶湧。三人一起經歷一宗宗離奇事件與詭譎懸案中相互扶持、共同成長，漸漸看見彼此間的友情與愛情。

《天書黎明》播出時間｜最新追劇日曆

《天書黎明》電視劇幾時播? 《天書黎明》一共有30集，由優酷播放，優酷VIP會員首更3集，12月1日至12月7日每天更新2集，SVIP每個更新日提前多看1集。

《天書黎明》演員人物關係圖

《天書黎明》演員

李宏毅 飾 符生

痴迷醫術，以銀針辨毒破奇案

蘇曉彤 飾 文珏

涼州城主千金，有勢力

余承恩 飾 顧天

百戲藝人，面具造型暗藏身世

王子璇 飾 盈盈