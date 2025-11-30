李蘢怡專訪｜讀碩士蛻變珠寶才女　轉行曾遭白眼：同事開群組鬧我

李蘢怡在上一篇訪問中，剖白令自己決心離開娛樂圈的導火線，更自爆在谷底時去麵包店見工，而這個轉捩點，亦使她找到了重啟人生的鎖匙。在「女強人」媽媽的啟發下，由零開始自學平面設計、投身珠寶業，哪怕遭人白眼仍咬緊牙關，在33 歲重返校園。中學都未畢業、連IELTS都要考兩次才合格的李蘢怡，五年間屢敗屢試，終考入全球頂尖藝術學府——英國皇家藝術學院（RCA）。這不僅是一個藝人轉型的故事，更是一個性感花瓶如何從被人睇死，到獨當一面成為碩士畢業女強人的熱血重生實錄。

場地：ODDS

髮型：Alex So @The Attic



李蘢怡從英國返港放假期間，接受《01娛樂》專訪。（林志龍、潘樂文攝）

獲女強人媽媽提點轉行 自學設計贏得尊重

李蘢怡的媽媽鄭玉而是女強人，除了是仁愛堂前副主席，有學校以她命名外，她亦是登輝控股有限公司創辦人及非執行董事，固然有頭有面，又豈能接受女兒去樓下賣麵包、收最低工資呢？媽媽收線冷靜完後再致電給她，問她可有興趣去學平面設計（Graphic Design）。李蘢怡過往其實send過自己的設計作品給母親看，但母親一向貴人事忙，未有多作回應，她以為對方無瑕細閱，其實母親早把女兒的才能和天份記掛在心裡。

這通電話後，李媽媽安排公司的平面設計師教導女兒，但起初並不那麼順利：「個 Graphic designer 就同我講『其實我唔知我點樣教你喎。』可能佢真係唔知點樣教你嘅，Graphic design可以好廣㗎嘛，咁我話『咁你嗰時你點樣學吖？』佢話『我都係睇書學』，我話 OK，咁我睇書囉。」於是她去Page One書局買了一本Adobe Illustrator和Photoshop軟件的書，每日就返公司自學，她在心裡發誓，一定要學識！

李蘢怡突然說要去屋企樓下麵包店上班，此舉把母親嚇壞，亦終於感受到她轉行的決心，於是母親安排她進修，自學平面設計。（林志龍、潘樂文攝）

公司的設計師見到太子女李蘢怡不是玩玩吓，態度也軟化起來，主動問她：「有冇問題呀？」她自覺：「我覺得係咁樣earn咗人哋respect（尊重），因為我要先對自己respect咗先，然之後人哋先會respect我。」

轉行做珠寶遭排擠 被同事開群組講是非

自學一陣子後，經朋友介紹，李蘢怡獲得了人生第一個正式的辦公室工作，在一間高級珠寶（High Jewellry）公司做市場推廣及銷售，回想見工前她緊張極了，「冇 interview 過咁大個女，我之前12年喺個 bubble裡面，Audition（試鏡）我就有試過，但你叫我真係好professional咁就未試過。」她做好資料搜集、穿好西裝，保證連指甲都在最佳狀態，結果即場就獲得Offer，在珠寶Showroom上班，且獲得老闆器重，給她話事權。

李蘢怡試鏡試得多，但退出幕前後頭一回去高級珠寶公司見工，緊張得不得了，幸好最後即場獲取錄！（林志龍、潘樂文攝）

然而，現實職場的殘酷不下於娛樂圈，公司除了兩位以色列老闆外，其餘同事都是香港人，基本上大家都認得出李蘢怡是誰，「所有人都知道我係邊個，你係要重新開始，有好多嘢要prove，你明唔明呀？點解你可以係一個演員，但係而家有間房俾你坐？」儘管她在上班前已去GIA（美國寶石學院）讀鑽石鑑證，也惦記著母親教誨不斷以「你要做好呢份工，第一樣你要諗你要點樣為呢間公司貢獻」為工作宗旨，但仍難敵職場欺凌。

當時李蘢怡跟老闆關係不錯，有說有笑，但同事們似乎覺得她靠關係，不接受她的工作模式，「我唔會覺得我以前係歌手，我入到嚟就要卑躬屈膝咁，I’m gonna be confident（自信），可能人哋係會覺得接受唔到呢一樣嘢，跟住開始有排斥喇，我返到公司都好大壓力㗎，我睇得到公司同事係開咗個Group chat鬧我，俾我昅到，因為個同事擺低咗個電話。我同老闆講，is it going to happen？」

李蘢怡初轉行時遭同事白眼，公司大部份人都是香港人並且認出她，質疑其工作態度，她更曾親眼目睹同事開了個群組說她不是。（林志龍、潘樂文攝）

藝人經驗訓練出敏感度 擅觀察客人眉頭眼額

面對巨大壓力，她已忘了後來是如何跟同事磨合，她只能繼續做好自己本份，將擔任藝人時訓練出的「敏感度」轉化為優勢。做歌手、做演員，一般都比較多愁善感，曾經李蘢怡在轉行時也把心一橫、決心把以前的演藝工作塵封，但後來她發現，做藝人時所培養出的敏感度，在賣珠寶時居然大派用場，助她觀人於微：「做表演，你會睇到客人嘅眉頭眼額囉。」

記得有一次，她見到一對情侶在看珠寶，於是想上前介紹，老闆卻阻止她說：「Just relax.（放鬆點）」但她未有理會，「我淨係話，『Hi sir，would you like to take a look of the piece？』跟住佢就『Oh Yes.』，買咗！你話做 artist 有冇影響到我，Definitely（絕對有）。」正因為她肯主動出擊，就做得成生意、賣得出幾十萬的珠寶，換來滿滿的成就感，也更確信自己離開娛樂圈的決定是正確。

李蘢怡想上前向客人推銷，老闆露出相中的表情阻止她，但她未有理會，最終確實做成了一單大生意，售出幾十萬珠寶。（林志龍、潘樂文攝）

飲恨中學未畢業 33歲決心重返校園讀藝術

在珠寶行工作了兩年，李蘢怡獲得了到大型拍賣行Private sale協助的機會，這次經驗讓她大開眼界，見到很多有學識、涵養的藝術家，有新鮮感之餘卻自覺渺小。她續說：「喺嗰個位我就會覺得，如果有一日我真係要轉去第二間公司，我係冇degree㗎喎，我係去到樽頸位，開始覺得我需要再去進修，如果第時可以去大公司度做，我係需要一個degree。」

在珠寶界愈見得多，李蘢怡就愈覺得渺小，她深明想有更好的發展就必需有學位，終於在33歲那年，她決定重返校園。（林志龍、潘樂文攝）

33歲，她決定重返校園，「要考IELTS啦、考好多嘢啦，我又冇中學畢業啦，去咗嗰個英國文化協會補習啦，跟住考咗兩次IELTS先pass，然後攞咗Offer就去咗英國，但係嗰個Offer係講緊West minster嘅大學讀Fashion buying，嗰時其實我好想入University of Art London，即係UAL，我冇Offer嘛，我咪要去讀囉。」由於讀時裝採購的基礎課程與藝術不相關，為了考入更好的學校（UAL），她只得犧牲所有玩樂時間，課餘時間、周末都要報讀短課程和夜間課程，積極砌好自己的作品集，終於，她成功考入UAL。

李蘢怡早入行，本來中學都未畢業，但33歲她決定重新做一個學生，積極補英文、考IELTS、上短課程，結果考入倫敦藝術大學。（微博：李蘢怡Tiffany）

李蘢怡設計的絲巾，曾獲選中在UAL的Material Statements的展覽中展出。（Instagram：0.1iviia）

對於30歲後想轉跑道的人，李蘢怡寄語：「如果你冇決心嘅話就唔好去。」（林志龍、潘樂文攝）

五年屢敗屢戰 考入世一藝術學府讀碩士

讀完 UAL，她的目標更為遠大——全球排名第一的藝術學府Royal College of Art（ RCA，皇家藝術學院，在Quacquarelli Symonds發布的QS世界大學排名中連續十年位居藝術與設計學科第一，總分為98.5/100），考了足足五年，終皇天不負有心人，李蘢怡成功獲RCA取錄，她認為成功的關鍵正來自她「前半生」的經歷：「外國嘅Art School，佢哋啲老師係好鍾意你講返起自己文化，而我去咗外國讀書先至開始睇多咗究竟其實我係邊個、香港係一個咩地方，同埋香港人係點樣，因為我覺得呢個係本身係我嚟㗎嘛，但係你做藝人嘅時候，唔會諗太多呢啲嘢，跟住你去到外國嘅時候你諗起呢一樣嘢，嗰三年以來，我都係有呢個思想，就係覺得我自己點樣將香港嘅Identity（身份），放喺我自己嘅work裡面，去到面試Master嘅時候，我將我以前有Performance嘅Identity，然之後將我香港人嘅Identity，Western同Eastern嗰樣嘢，我咁樣present我自己嘅work，我諗老師其實好想知道你有冇自己嘅諗法，同埋你對自己Identity強唔強囉。所以佢唔係好mind話你要好有好有好有深嘅theory 嘅學識，佢覺得呢樣嘢我哋可以教你，但係佢會諗你嘅諗法，同埋你點樣去present你嘅work，佢覺得呢樣嘢好緊要囉。」

鍥而不捨考了足足五年，李蘢怡終於考入全球排名第一的藝術學府Royal College of Art（ RCA，皇家藝術學院），修畢碩士學位課程！（Instagram：0.1iviia）

屢敗屢戰過後，李蘢怡所得的心得是，外國藝術學校著重學生的文化背景、身份認同，想知道學生是否有能力將這些身份呈現在作品中。（Instagram：0.1iviia）

李蘢怡在RCA的第一個作品《Utopia》，意念與她過往的藝人身份有關：「我當時用藝人角度去諗，點樣係我哋嘅privacy，因為當時俾狗仔隊影相嘅時候覺得好冇安全感，呢個project係我嘅response。」（Instagram：0.1iviia）

RCA 曾是遙不可及的夢想，因為這間學校只有碩士課程，她憶述：「我仲記得嗰時我有個喺英國嘅朋友，佢係Nigerian（尼日利亞人）嚟嘅，我話『如果有一日入咗呢間學校就好喇，好prestige呀！』佢話『你可以㗎！』我話『我點得呀？』嗰時真係覺得自己好渺小。」一步一步走近看似不可能的夢想，收到電郵那刻，可想而知她當時有多百感交雜，在外地一個人打拼，努力終獲得肯定。

李蘢怡的努力獲得肯定，而她也不斷設計新的珠寶作品。（Instagram：0.1iviia）

英國職場儲經驗 以香港人效率及身份自豪

畢業後，李蘢怡未有急於自立門戶，反而選擇由低做起，先後在著名珠寶品牌任職前線銷售，累積實戰經驗，因為她深信設計不能離地：「你唔可以淨係諗 design 嘅嘢，因為好 Practical 㗎嘛，你要知道個市場係點樣。」後來她覺得對客經驗不足，又轉投倫敦一間Bespoke（客製化）珠寶公司，專門為客人設計結婚及訂婚戒指，她形容那兩年是人生中最開心的時光。

2019年，李蘢怡在的倫敦出席品牌Bulgari活動，劉嘉玲亦是座上客。（微博：李蘢怡Tiffany）

在那家以英國人為主的本地公司，李蘢怡起初是唯一的香港人。身處異鄉，她反而更強烈地感受到香港人的優勢——效率：「香港人做嘢嘅效率係好唔同外國人，真係做咗上手先發覺，原來可以咁快完成，因為隔籬嗰啲人好慢呀。然後譬如服務嗰樣嘢，我覺得香港人如果真係要畀好嘅服務，係真係好好㗎嘛。」憑著這份「港式」拼勁，她在職場上如魚得水，由最初賣幾萬蚊、十幾萬貨，到成功開單賣出價值百萬港元的珠寶，更獲老闆承諾「有唔開心記得出聲」的厚待。這份成就感令她不禁高呼：「I’m so proud to be Hongkongese!（我好自豪我係香港人！）」

在英國職場上，李蘢怡反而更感受到香港人的工作效率，使她感到自豪地表示：「I’m so proud to be Hongkongese!」（林志龍、潘樂文攝）

準備開品牌 學無止境未敢講吐氣揚眉

由藝人Tiffany，到珠寶設計師Olivia；由中學未畢業，到 RCA碩士畢業，現在的李蘢怡正籌備著自己的個人珠寶品牌。回望 30 歲轉行的決定，她認為絕對不是壞事：「如果你由幼稚園讀到去大學畢業，基本上中段冇機會諗你自己想做咩㗎喎，好多人可能未係好成熟，或者未好有諗法就會『你讀呢個呀？好啦，咁一齊讀啦。』但最後可能你係好唔鍾意嗰科。但係你30幾歲先讀嘅話，你可能已經有啲人生經驗，會諗其實有啲咩適合自己，有啲咩鍾意唔鍾意，我覺得好過你一條龍咁讀晒囉。」

李蘢怡設計的一雙名為「Yin&Yang」的耳環，在由英國金匠工藝設計委員會（Goldsmiths' Craft & Design Council，簡稱GC&DC）所舉辦的設計獎GCDA（Goldsmiths' Craftmanship & Design Awards）中獲得銀獎，這個設計獎被譽為「珠寶界奥斯卡」，是歐洲金工藝和珠寶設計方面最權威的年度賽事。（Instagram：0.1iviia）

李蘢怡目前正籌備自己品牌，在英國和香港都會發展。（Instagram：0.1iviia）

從最初被同事排擠，覺得她只是玩玩吓、靠關係，到成功轉型成一位珠寶品牌準老闆，問李蘢怡會否終於覺得吐氣揚眉，成功向昔日瞧不起自己的人證明自身能力，她只回答：「證明係無止境嘅我覺得。」她理解當時同事的反應，但十年過去，她想起Matthew McConaughey在獲得奧斯卡金像獎的格言，意思是我的英雄永遠都是十年後的自己，每十年都覺得自己仍然不足，要再進步，李蘢怡續說：「如果佢唔build up自己，佢點樣成為嗰個英雄呢？我覺得呢個好Inspirational（有啟發性），如果你永遠成日都會覺得你已經approve咗achieve咗，你唔會再進步。學無止境吖嘛，所以變咗每一樣嘢都唔會有一個頂，你可以繼續進步。」

講到會否覺得終於可以向那些看扁自己的人證明自己，李蘢怡謙虛謂：「證明係無止境嘅我覺得。」她深信永遠都有進步空間。（林志龍、潘樂文攝）

李蘢怡拒透露現時的感情狀況，但講到愛情觀，她認為是Team work：「其實我自己一個人係幾好㗎嘛，我唔需要理，如果我1+1係等於2，或者大過2，兩個人係好過一個人，咁梗係雙贏啦，但如果我1+1係唔好過我一個人嘅，咁我做咩要同你一齊呢？我不如喺屋企自己睇Netflix、玩貓好過啦！」（林志龍、潘樂文攝）

母親為成功事業女性 另類教育從不囉唆

訪問中，李蘢怡多次提及母親，關係似乎十分好，她認為對方是位很特別的媽媽，從不囉嗦，連講電話都要趕著收線，但也是一位良師益友，李蘢怡很多做人處事的知識，都來自母親：「佢影響得我好深，成長佢教咗我好多嘢，點樣買禮物人哋會記得你呀、食嘢唔好擘大個口呀、記得打喊路要揞住個口呀……好多依啲嘢係媽咪教咗我。」李媽媽作為事業女性，管理著一間大企業，當然還教會了李蘢怡很多職場上的生存之道，例如打工仔心態、老闆心態：「佢會話你千祈做工唔好做得好短就走喎，我係之後個老闆唔會請你喎，我學識咗好多嘢。」

李蘢怡的媽媽鄭玉而從不囉嗦，而她最感激的是母親教了自己很多做人處事的禮節和知識。（微博：李蘢怡Tiffany）

李蘢怡無論樣貌、身材都保養得非常好，沒有走樣，問到保養心得時，她大笑：「哈哈！我都有試過懶嘅，通常懶唔做面膜，記得隔一期媽咪就會問我『有冇敷面膜呀？』我話『冇呀，好懶。』佢話『擺塊嘢上面有幾懶呀可以？』跟住我諗吓又係喎，沖完涼洗完面淨係擺塊嘢上面咋喎，跟住我就keep住有囉。」（Instagram：0.1iviia）

訪問尾聲，好奇李蘢怡可有興趣重返幕前，她說如果又是做肉彈、花瓶就不了，她不想再貶低女性，尤其這十年間從母親及其他女性身上獲得啟發，她認為女人是無界限的：「唔係一定要去咗呢個年齡我就要結婚生仔跟住點，冇一個公式，同埋好多成功嘅女人，我覺得好admire佢哋，原來我哋係可以做到呢個位，我覺得係女人真係可以有好多嘢可以做囉。」

問到會否重返幕前，李蘢怡堅持：「如果你叫我又去做嗰啲咩Office、花瓶，肉彈嗰啲就，no! I’m fine. 如果你話真係有一樣嘢係可以enjoy acting，enjoy唱歌，可以考慮囉，但係你話真係要我做咩貶低女性嗰啲角色，我就真係喺屋企讀書好過。」（林志龍、潘樂文攝）

由心說起——給20歲自己的一番話

最後，如果可以對20歲的自己說一番話，她會想說什麼呢？她吐出一句：「一個自由嘅表演者係因為佢識Create。」她認為自己入行太早了，還未裝備好自己便已出道，結果反而變得被動：「唔好咁早入行囉，當其時如果我可以學點樣寫歌，或者學點樣寫劇本，甚至乎可以繼續讀書，去報演藝學院，我諗我唔會選擇咁樣入行，因為咁樣先長久嘛，我冇嘢做嗰幾個月可以寫劇本、可以寫歌，我有另一個Identity，但係當你做演員嘅時候你好被動，你唔識寫歌，你就會永遠要成為嗰個（討好別人搏取機會的人），it’s not my style，呢個係我對自己20歲嗰個會想講嘅嘢。」