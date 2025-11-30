張致恒幫大火災民搬物資去過渡房屋　自勉：唔好睇少自己嘅能力

大埔宏福苑發生五級大火，過百人罹難，失蹤人數未明，讓全城哀慟。不少市民連日捐贈物資，更自發組成義工隊到場支援，而當中也有藝人落場幫手，如：MIRROR的江𤒹生AK、陳瑞輝Frankie、邱傲然Tiger、ERROR的郭嘉駿193、吳保錡等，而之前屢陷財困的張致恒數月前轉職搬運，在今次大火中，他亦有出一分力，跟同事們幫災民幫物資搬去簡易公屋。

張致恒在8月轉職搬運工人，曾被影到在黑雨搬雪櫃上唐樓，淋到變落湯雞。（網上圖片）

張致恒亦有做渠務拉線散工。（網上圖片）

8月時有周刊影到張致恒冒黑雨當街搬雪櫃上唐樓，原來他找到新工作，在物流公司做搬運工人，幫李嘉誠旗下的大型電器舖送貨，日曬雨淋出賣勞力好捱得。而大火悲劇發生後，張致恒與同事在工餘時間幫災民搬物資，他透露這幾天很心痛、睡得很差，發文謂：「頭先收工就同公司上下嘅同事一齊將物資送到去簡易公屋，盡我哋嘅能力做我哋要做嘅嘢，希望大家唔好睇少自己嘅能力。雖然可能有啲人去唔到前線幫手，但係其實仲有好多嘢可以做到，千祈唔好睇少自己嘅能力，全香港嘅朋友們加油！」

張致恒在物流公司做搬運工人，幫李嘉誠旗下的大型電器舖送貨，日曬雨淋出賣勞力。（抖音）

大火悲劇發生後，張致恒與同事在工餘時間幫災民搬物資，他透露這幾天很心痛、睡得很差，發文謂：「頭先收工就同公司上下嘅同事一齊將物資送到去簡易公屋。」（Threads@stevencheung）

張致恒一袋二袋幫手搬。（Threads@stevencheung）

網民都被他改過自新而受打動，留言替他打氣：「雖然你之前的事較令人理解...但佩服現在的你仍有心去幫人。加油」、「其實你一直都心地好好嘅，所以始終都會有好日子到，加油啦」、「做返個好人咪幾好，人生一日未完仲可以重新黎過，加油」就連張致恒的前女友莊韻澄都有留言：「🙏🏻🙏🏻🙏🏻」以表謝意，不過張致恒就未有回覆，只讚好其留言。

張致恒表示：「雖然可能有啲人去唔到前線幫手，但係其實仲有好多嘢可以做到，千祈唔好睇少自己嘅能力，全香港嘅朋友們加油！」（Threads@stevencheung）

網民都被張致恒改過自新而受打動，留言替他打氣，就連前女友莊韻澄都有留言：「🙏🏻🙏🏻🙏🏻」（Threads@stevencheung）

其實張致恒找到這份工作後都很勤力返工，幾日前有網民出post請演唱會set場，需要人擔擔抬抬，有人標註了張致恒，而他就回覆：「感謝你，我日日都有工開😅」