宏福苑大火｜陳百祥率精裝足球隊默哀　哽咽：開埠以嚟最大嘅災難

大埔宏福苑周三 (26日) 五級沖天大火，造成逾百人傷亡，災情嚴重，全港哀悼。演藝界亦有不少熱心人士伸出援手出錢出力，為是次火災捐款至不同的組織，務求早日幫災民重建家園。由陳百祥領軍組成的精裝明星足球隊日前到成都出席11月28日舉行的「2025歡欣文旅星超嘉年華」，原本要參與足球比賽活動，有指眾人在比賽上未打完，已直接退賽。而一眾精裝明星足球隊成員更拍片為大埔宏福苑五級大火的死難者默哀。

精裝明星足球隊與香港明星足球隊「搶人才」。（黃庭鋒 W.T.F@小紅書）

精裝明星足球隊陣容。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

陳百祥與精裝明星足球隊成員，包括彭建新、導演王晶、劉浩龍、梁烈唯 (前名梁競徽) 、王敏德、吳國敬、陳浩民、陳庭威、林俊賢等，統一穿上白羽絨服襯黑褲，為大埔宏福苑五級大火的死難者默哀。陳百祥哽咽表示：「香港大埔宏福苑，有一場大火災，係我哋香港開埠以嚟...最大嘅災難。我見到事情發生之後呢，無論香港嘅大小企業，或者普羅群眾，從唔同方面都遞出佢哋嘅援手，無論喺金錢定係人力方面都盡咗力。我們聽日返去，我希望我哋每一個人，都盡自己一分力，去幫助苦難嘅朋友。我哋希望死者安息，傷者盡快復原，而所有嘅親戚朋友，都可以節哀順變。」

陳百祥帶領眾人一起默哀。(影片截圖)

