宏福苑大火｜姜濤私訊受災粉絲送暖　姜糖淚崩：冇喜歡錯這個偶像

大埔「宏福苑」日前發生五級火，造成嚴重傷亡，居民痛失家園，令人痛心疾首。連日來，不少藝人出心出力又出錢，為受災人士送上支援及溫暖。當中姜濤除了與粉絲合共捐出130萬港元外，今日更被爆出私下「低調送暖」。有粉絲在社交平台分享收到姜濤本人的WhatsApp慰問，感動直呼：「我冇喜歡錯這個偶像。」

姜濤私訊受災粉絲送暖。（IG圖片）

姜濤日前捐款100萬賑災，再連同姜糖合共已捐出130萬。(ig圖片)

今日（30）有受火災影響的姜糖（粉絲暱稱）在threads分手收到姜濤的窩心短訊，指昨日突然收到一個WhatsApp訊息，對方稱「我係姜濤」，表示是透過其個人品牌「To Zero」的系統搜索得知該粉絲住在災區宏福苑，非常擔心其現時情況而聯絡上，如有任何需要聯絡他們。該粉絲還透露訊息中說道：「好希望可以幫到我同我一齊渡過呢個難關，說要加油，我最初以為又係騙徒，我返問佢手下你能說出我最近買過什麼衣服和訂單號碼嗎？佢答到我買過㗎衣服，我才相信，我非常感動和感恩，我冇喜歡錯這個偶像，多善良和愛心。」

該網民續指：「雖然我突然什麼都冇晒，但我和先生還平安，但我認識街方有些在今次已離開咗我心情非常難過。我只同姜姜說我不是最慘嗰個我還訂得住，我說將資源留比更需要㗎人，我好多謝姜姜關心我只向佢說love u。而我要盡快找地方居住，但所有衣服包括FC衫和To Zero 衫就冇晒。」

有姜糖透露收到姜濤的窩心慰問訊息。（threads截圖）

有其他粉絲留言證實，「係真㗎，我識一個宏福🍬噚日也收到同樣whatsapp,姜話希望能幫忙，兩粒🍬哭着語音佢可否說一些鼓勵說話，令佢哋有力量撐下去，姜真係錄咗音。講了一大段鼓勵她們的說話，稍後，姜會派人送些衣物给🍬」。

姜糖收到姜濤慰問，即時淚崩。（threads截圖）

隨後，陸續也有不少受影響姜糖收到姜濤私訊：「煎熬了四天，眼哭乾了淚，心痛了又痛，站在廣福平台，看著七幢人間煉獄，想著失聯的街坊朋友，手中的柺杖也撐不住身體了😭丈夫扶我坐在一邊，手機突然收到一個陌生Whatsapp，丈夫幫我打開來看，跟我說：姜濤給你的。我不敢相信，真的不敢相信。佢話係ToZero系統裡搜尋了我住在宏福，所以Whatsapp我問我有什麼需要。我的天，真的是姜濤嗎？😭😭😭」姜濤親自回覆：「透過同事知道了你的情況，希望你一切都好，有任何需要幫助的請和我們說。」姜糖們感激姜濤的窩心，一句打氣、安慰說話，對受影響粉絲來說，已是最大的精神支持。