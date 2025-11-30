宏福苑大火｜ 謝霆鋒澳門騷哽咽鞠躬　張敬軒憑歌寄意悼遇難者

大埔「宏福苑」日前發生無情五級大火，造成嚴重傷亡，大批居民痛失家園、摯親，當中有一名消防員英勇殉職，全港市民均感痛心疾首。原定舉行的多個娛樂活動都相繼宣布延期或取消，即使如期進行，內容上也作出適應調整，以示尊重。如昨日（29日）起，一連兩日在澳門舉行的「美獅鋒味搖滾美食節2025」，謝霆鋒除伸出援手，聯同美高梅以「美獅鋒味搖滾美食節」的名義捐出500萬港元，用於向受災居民提供緊急援助，並支援社區重建工作外，大會亦調整現場氣氛，以音樂結合美食凝聚人心，傳遞慰藉與積極正向的能量，願逝者安息，生者堅強。

鋒味控股聯同美高梅以「美獅鋒味搖滾美食節」的名義捐出500萬港元，用於向受災居民提供緊急援助，並支援社區重建工作。（IG圖片）

謝霆鋒心情沉重。（小紅書截圖）

在昨晚的首場演出上，謝霆鋒身穿全黑服飾，手持深色結他登場，他先是感謝大家來澳門支持是次音樂節，然後神情凝重地以廣東話和普通話雙語向樂迷表示：「呢幾日，大家都知道香港好不幸，發生咗一場令人心痛嘅大火，我哋都捐咗少少錢去災區，同埋俾有需要嘅人士，我哋好清楚，錢係彌補唔到寶貴嘅生命，但我都相信，我哋只可以謹守自己嘅崗位，先可以送出我哋嘅支持和溫暖，我亦都再一次多謝今日嚟支持我哋、嚟關心香港嘅朋友」。期間，謝霆鋒一度哽咽眼泛淚光，並在說話完畢後90度鞠躬多謝大家，台下樂迷直呼：「香港加油！」

謝霆鋒眼泛淚光。（小紅書截圖）

謝霆鋒90度鞠躬多謝大家對香港的關心。（小紅書截圖）

同樣以全黑裝束示人的張敬軒（Hins），在台上亦難掩哀傷。他感嘆這段時間對香港人來說都不容易，也因此覺得要更加珍惜彼此相處、彼此能夠相知相守的時間，亦希望籍住每一位來參與美食節的樂迷，將每一份的思念、祝福去獻給大埔火災中的朋友，以及英勇殉職的消防員，「喺我哋生活當中，依然仲有好多...就算我哋身邊嘅屋企人、我哋心愛嘅人，其實都好似英雄一樣咁樣去守護我哋。」張敬軒透露特意為今次演出臨時調動歌單，選唱甚少在公開場合演繹的舊作《酩酊天使》，憑歌寄意紀念逝去的朋友。

張敬軒同樣以全黑服飾示人。（小紅書截圖）