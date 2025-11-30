宏福苑大火｜莫文蔚沉重宣佈取消「家場」　逝者安息傷者早日康復

大埔宏福苑周三（26日） 發生五級大火，造成逾百人傷亡，災情嚴重，震驚各界，全港哀悼。由CTF Life 周大福人壽40周年呈獻，原定於2025年12月20日舉行的「莫文蔚 The BIG BIG SHOW大秀一場 香港站『家場』限定版」將取消舉行。主辦方指莫文蔚（Karen）的初衷是懷著喜悅的心情，回到「家」與大家分享音樂與幸福時光。然而，目睹香港市民面對這場不幸事故後的悲痛，「家場」的意義此刻更顯深重。大會表示理解此刻每個人的心情均受到影響，實難以如常舉行這場充滿歡樂氣氛的演出。

「大秀一場」巡演的另一大看點，絕對是莫文蔚的多套華麗戰衣。(葉志明 攝)

主辦方對於取消演出深感遺憾，也感謝所有樂迷的理解與支持。此刻他們希望把更多的關注留給受災市民和救援一線，與大家一起為生命祈福，Karen希望在未來的日子裡，有機會以更好、更溫暖的心情與大家再相聚。大會向所有不眠不休救災的消防員和救援團隊致以崇高敬意與感激，並與全港市民同心，向大埔火災事故中受影響的家庭致上最深切慰問，祈願逝者安息，傷者早日康復。

莫文蔚。(公關提供)

已購票觀眾請密切留意主辦機構的官方平台公告，各售票平台將自行啟動退票程序，用戶無需申請退款或進行任何操作，票款將原路退回至用戶賬戶（大麥、紛玩島、攜程旅行網及Trip.com於7-15個工作日內退回，快達票於45個工作日內退回）。如有任何疑問可致電相應購票平台的查詢電話。

莫文蔚指「人生只有一場」是為巡唱主題，故此每地只演一場不加場。（IG@mokabyebaby）