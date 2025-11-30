王嘉爾求學期戀愛大過天　珍惜與父母相處：拖到最後分鐘就太遲

一連兩集台慶綜藝節目《芷珊再約王嘉爾》，今晚（30日）將播出最後一集。來到第二站澳門，黎芷珊繼續帶觀眾感受舞台以外的 Jackson。一連三日的演唱會門票火速售罄、全場座無虛席，再次印證了Jackson 的影響力。Jackson 作為今次巡演的幕後主腦，舞台概念由他親自構思，為提升視覺效果，開場即上演高空威也，其後換上透視背心大唱熱曲，健碩線條盡展，身材管理有目共睹。

對於吊威也高空演出的背後，最牽掛的始終是家人。節目中 Jackson 媽媽亦坦言感受好深：「我見到佢吊威也嘅時候，我諗到細個嘅時候都係要吊威也，而家佢又係要咁吊，你哋睇佢同我睇係唔角度，雖然佢上面冇做咩動作但係都有風險喺度，扣又好，人嘅 Balance 又好。」一句道出台前背後的牽引與擔心。

Jackson 自控能力世一 透露「開騷前餐單」:雞胸+四隻蛋白。

開場即上演高空威也。

自律是 Jackson 的日常，談到演唱會前的備戰餐單，他分享:「我演唱會今次前兩個禮拜，每日每一餐都係食雞胸同埋四個雞蛋（蛋白），碳水都食，但係就咁白飯，同埋最緊要，我自己覺得做每樣嘢一定要自己想去做，見到佢一定要同自己講喺 Toxic,要自己洗腦。」Jackson 爸爸也大讚他自控力極強：「作為父母一定:『你食多啲你食多啲』,但係佢自控能力好強。」

Jackson 演唱會中不止熱血、性感，當演唱為父母寫的歌亦流下男兒淚；Jackson亦分享休息一年期間懂得珍惜與父母的時間他：「同阿爸阿媽相處多咗，就會諗好多嘢，仔女大個一工作就成日以為阿爸阿媽點都喺度，拖到 Last minute 就太遲。」當爸爸聽到他為父母創作的《Sophie Ricky》時，形容：「覺得特別有一種發自內心，既激動有感恩嘅感覺。」而 Jackson 媽媽更是感動又心痛：「喊過好多次，佢(Jackson)會講:『可能有一日 send message 過去冇回覆。』呢啲諗法好多四、五十歲人都未必諗到，我好心痛，佢太早識得呢啲嘢。」說到最後，媽媽亦忍不住落淚。

Jackson接受黎芷珊訪問。

Jackson 與父母的相片。

Jackson 當演唱為父母寫的歌亦流下男兒淚。

Jackson 亦分享休息一年期間懂得珍惜與父母的時間：「成日以為阿爸阿媽點都 喺度，拖到 Last minute 就太遲。」

無所不談的 Jackson，在節目中大方分享談戀愛經驗、拍檔兼「老 Best」Henry亦現身大談當年中學趣事，Jackson:「Henry 係學校校草啊，你(Henry)笑咩啫？佢嗰劈齊蔭呢，你行前呢個風向呢邊吹，佢個頭就會歪過去，為咗個瀏海啊，全學校無論你喺邊度嘅人都係鍾意 Henry。」Jackson 自嘲因為是運動員，反而比較多男生鍾意。芷珊聽完即刻好驚訝:「男仔比較鍾意你？」Jackson 秒澄清:「唔係嗰種啦，係運動員兄弟義氣嗰種。」

Jackson 更談到自己戀愛經驗，原來也曾「戀愛大過天」:「我嗰陣時冇乜零用錢，又拍拖呢，就係哂感情度。」黎芷珊問：「即係啲錢攞晒去拍拖？」Jackson回應：「係呀睇戲兩人份、食飯兩人份、搭的士又兩人份、搭火車又兩人份。」Henry 更爆料 Jackson「宣示主權」級迷戀:「佢細細個好 Crazy,Email 用人哋個名。」Jackson 分享:「以前好鍾意一個女仔，將自己 Email 改做佢個名，後面加個 Lover.」Henry:「宣示主權啊佢係!」從真情剖白，到中學趣事，Jackson 把舞台外的真性情一一呈現。

Jackson真係好大汗。

Jackson 也曾是戀愛大過天。