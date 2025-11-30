騙徒冒領援助金、假扮義工騙災民資料　倪安慈拍片籲長者切勿上當

大埔宏福苑五級火，令全城哀痛，不過香港人仍在危難中守望相助，上至大集團、商家、下至區內小店和自發市民，皆一呼百應為受災人士提供免費食物、物資或金錢援助，相當有愛。然而，竟有無良騙徒趁火打劫，利用市民同情心及災民的無助騙取金錢及個人資料。前試當真藝人倪安慈（阿慈）對此感到非常憤怒，特意製作短片揭露騙徒惡行，呼籲市民及災民提高警覺。

市民自發整理物資派給災民，展現香港人互助互愛，然而竟有不法之徒趁火打劫，不同的騙局冒起。（黃學潤攝）

倪安慈不齒不法份子欺騙災民及長者，特意製作短片揭露騙徒惡行，呼籲市民及災民提高警覺。（IG@ ngaionchi_kathy）

阿慈（左二）是試當真元祖成員。（IG@ ngaionchi_kathy）

阿慈曾是香港電台電視新聞實習記者。（網上圖片）

阿慈離開試當真後，定期製作自家節目「慈場新聞」。（IG@ ngaionchi_kathy）

阿慈在片中指出，近日有騙徒假扮義工，在廣福邨向長者派發所謂的「災民登記表」，這些表格除了要求填寫基本個人資料外，竟然索取銀行戶口號碼、信用卡號碼，甚至提款密碼及驗證碼！除了派發假表格，亦有騙徒致電留醫的災民騙取資料，甚至冒領政府發放的一萬元援助金。她直斥騙徒「發災難財」的行為令人髮指：「呢啲騙徒唔單止想呃走災民嘅援助金，甚至係老人家嘅棺材本。假如私人資料一旦落入佢哋手中，呢啲公公婆婆嘅畢生積蓄就會化為烏有。」

有眼利網民發現，騙徒將左上角「填寫本表格」的「填」字寫成「墳」字。（IG@ ngaionchi_kathy）

騙徒的手法層出不窮，網上亦出現假冒災民或死者家屬騙取捐款的個案。阿慈提到有網民假扮死者家屬，聲稱哥哥在大火中離世，並附上二維碼呼籲捐款；另外也有人指自己祖父母罹難，無家可歸等。然而，有眼利的網民發現相片為盜圖，事發地點亦非香港。不過仍有網民被利用同情心，騙徒得手後更封鎖留言及帳號，以此逃避追查。

面對資訊氾濫，阿慈提醒大家在行善前要先進行Fact Check及「Threads check」，她建議市民可檢查相關帳號是否新註冊、過往留言及轉發紀錄，亦可利用Google Image檢查相片來源，又呼籲市民切勿隨意掃描來歷不明的二維碼，應透過可靠途徑捐款。阿慈在片末語重心長地表示：「明白大家喺災難當前想出一份力，但呢個時候，除咗保持善良，我哋亦都要保持警惕，提防騙子，照顧好自己財產，留返畀真正有需要嘅人。請大家廣傳，切勿畀乘人之危嘅騙徒得逞，切勿畀佢哋利用大家嘅同情心。」

網民都感謝阿慈極快手出片整合資訊，希望將影片廣傳至災民及未必懂得上網的長者，短片在IG發布16小時，已有逾七萬人讚好。願大家都能多關心身邊長者，免被不法之徒有機可乘。