湯俊明離巢TVB被嘲死茄喱啡　罕曬26年前婚照：謝謝湯太一直包容

現年52歲的湯俊明在2020年底第二度離巢TVB，之後轉戰內地尋找發展機會，曾因為做直播帶貨賺錢養家，被網民嘲「茄喱啡」、「二打六」，但他從不介意表示：「唔覺得直播帶貨係折墮，每個人都有個夢想嘅，我有做演員呢個夢想......多啲叫我死茄喱啡，多啲叫我死二打六都唔緊要㗎！」相當豁達！

湯俊明在2020年底第二度離巢TVB。（IG@tong_chun_ming）

湯俊明近年主力在內地發展尋找機會。（IG@tong_chun_ming）

日前湯俊明在社交平台罕有曬婚照放閃，由二人年輕時的青澀舊照，到近年出皺紋一齊變老，湯俊明在影片中寫道：「謝謝湯太陪伴我33年，結婚26周年」。他更情深留言：「有幸有個愛我的人，陪我行33年的路，謝謝湯太 #結婚周年」，並由衷感激太太：「謝謝湯太一直包容一直支持我，一起33年，真的不是一件容易的，謝謝湯太💕💕💕。」獲不少網民送上真摯的祝福。

湯俊明感激太太陪伴33年，今年仲係佢哋結婚26周年。（小紅書@湯俊明）

相識33年，好長情。（小紅書@湯俊明）

湯俊明情深表示：「有幸有個愛我的人」。（小紅書@湯俊明）

湯俊明於1993年報讀TVB藝員訓練班入行，與傅明憲、蔡子健、戴耀明等屬同班同學，入行32年，拍超過三百套劇，可惜演藝事業未有太大突破，多演配角角色。在TVB工作了近20年的他，於2013年因豐厚薪酬及發展機會等條件太吸引跳槽到港視，但因未獲發牌，令他的事業遇上一大衝擊，無工開唯有轉行做裝修，由學徒做起，他曾在訪問中透露：「嗰三個月真係人生最辛苦，由朝早9點做到晚上9點先收工，做足12個鐘，日曬雨淋，仲要一個人搬起成棵樹咁粗嘅鐵通，一手一脚搭鐵皮屋。」

湯俊明係TVB第6期藝員訓練班出身，多演怕事小人物角色。（電視截圖）

湯俊明入行32年，拍超過三百套劇。（電視截圖）

辛苦之餘，又前途未明，最後他於2016年在監製林志華的幫助下重返TVB，雖然當時他曾猶豫過應否回巢，擔心要承受冷嘲熱諷，但幸好台前幕後態度都十分友好，而他回巢後先後參演了《踩過界》、《金宵大廈》、《反黑路人甲》、《木棘証人》等。直至2020年宣布再度離巢，不過今次他就毅然轉往內地發展，更積極開拓抖音市場：「呢個社會不斷咁變，你仲係淨係拍戲，諗住我淨識做戲，其他我唔識係唔得㗎喇。」

湯俊明曾參演劇集《反黑路人甲》。（IG@tong_chun_ming）

曾過檔HKTV。（影片截圖）

湯俊明曾自嘲是「過氣藝人」，近年轉戰內地發展，經常跟古明華孖住上拍片，擺檔賣魚蛋、燒賣推廣港式美食到內地，又創辦跨界藝術節介紹江門文創，並幫舊同事蔡淇俊擺攤賣雞腳，努力經營自己的社交平台。

湯俊明經常孖住古明華一齊拍片。（影片截圖）

湯俊明唔介意被叫「死茄喱啡」，曾與古明華一齊擺檔期賣魚蛋。（影片截圖）

湯俊明透露已兩年冇拍劇。（影片截圖）