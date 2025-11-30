洪卓立個唱因大火夢碎「唔知用咩心情唱」　自責有癲癇難到場救災

大埔宏福苑發生五級火，截至30日下午5時，已造成至少146人罹難，全城痛心疾首，更引起全球關注。連日來全港多個娛樂活動相繼宣布延期或取消，而英皇娛樂旗下三位歌手包括洪卓立、許靖韻及曾傲棐的音樂會都將延期舉行。洪卓立原定於今日（30日）在旺角麥花臣舉行《洪卓立探索者巡迴音樂會香港站》，亦是他相隔多時重返香港舉辦音樂會，現時因大火延期，他就發表心聲，雖然為「開唔成」感可惜，但更為大埔的災難心痛，直言沒辦法專業到如常地唱歌畀大家聽。

洪卓立原定於今日（30日）在旺角麥花臣舉行《洪卓立探索者巡迴音樂會香港站》，亦是他相隔多時重返香港舉辦音樂會，現時因大火延期。

洪卓立平時甚少用Threads，但自大火發生以來，他積極轉發多個尋人、尋寵物post及災難資訊，昨日（29日）他轉發火場實況的帖文，並發文：「有朋友覺得我好黑仔，同麥花臣八字唔夾，次次都開唔成，但請原諒我真係無咁專業、堅強，可以照開音樂會專心唱歌比大家聽。確實香港站等咗6年，中間經歷咗好多困難，同事、樂隊、導演組亦辛苦咁籌備咗幾個月，但對比呢幾日發生嘅一切，音樂會算係咩嘢？我算係咩嘢？我寧願等多六年，甚至乎取消。」他坦言也難以想像該用什麼心情上台唱歌，「如果我自己都唔開心，又點享受舞台，點樣可以娛樂到大家？」

洪卓立平時甚少用Threads，但自大火發生以來，他積極轉發多個尋人、尋寵物post及災難資訊。（Threads@hungcl）

音樂會延期當然難過，但洪卓立坦言無法想像該用什麼心情唱歌畀大家聽，發文：「有朋友覺得我好黑仔，同麥花臣八字唔夾，次次都開唔成，但請原諒我真係無咁專業、堅強，可以照開音樂會專心唱歌比大家聽。」（IG@hungcl）

他希望已購票的朋友諒解，更自責表示：「原諒我嘅癲癇，去唔到現場幫手，實在怕去到現場咁多人，Touch wood 我太緊張發作會增添混亂。只能夠叫做捐少少錢、盡量幫手push repost，甚至乎有冇叫幫到手其實自己都唔知道。我都唔知自己想講咩，呢度好中意咩都X，right？嚟啦，當比大家發洩都好。」他希望逝者安息、早登極樂，以及能有更多奇蹟發生。

洪卓立自責表示：「原諒我嘅癲癇，去唔到現場幫手，實在怕去到現場咁多人，Touch wood 我太緊張發作會增添混亂。只能夠叫做捐少少錢、盡量幫手push repost，甚至乎有冇叫幫到手其實自己都唔知道。」（IG@hungcl）

洪卓立轉發火場實況的帖文，沉痛剖白心聲。（Threads@hungcl）

而有網民見到洪卓立放負十分擔心，他今日（30日）再發文報平安，叫大家不用將焦點放在他身上，或可考慮支持其他照常舉行音樂會、舞台劇的歌手，嘗試讓自己短暫逃離、放鬆，但他亦很想澄清一件事，免被批評抽水。他說：「我哋並不是因為什麼滯消而延期甚至可能取消，只係我哋覺得依家呢個咁沉重嘅時間，完全唔適合去做我呢個音樂會嘅主題，而我亦預咗短期內都做唔到香港站，因為場地無期，小弟嘅工作托賴亦安排到下年年底，好難再短期內夾到香港站。」

洪卓立想澄清非因滯銷而延期或取消，他說：「只係我哋覺得依家呢個咁沉重嘅時間，完全唔適合去做我呢個音樂會嘅主題，而我亦預咗短期內都做唔到香港站，因為場地無期，小弟嘅工作托賴亦安排到下年年底，好難再短期內夾到香港站。」（IG@hungcl）

他不想工作人員的心血被抹煞，更指已預了被攻擊：「你唔中意我，覺得我唔紅、過氣、唱歌難聽無料，完全都可以，但唔代表我哋無努力，母親大人想要多兩張飛都拎唔到比佢，慶幸重有一班陪我一樣等咗六年嘅老朋友。而延期甚至乎取消，公司、主辦、導演組，係都要賠錢。」最後，他呼籲大家繼續轉發有關宏福苑大火的報道。