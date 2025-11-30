宏福苑大火｜鄧紫棋演唱會上失控落淚：這幾天對於香港非常難過

大埔宏福苑周三（26日）五級沖天大火，造成多人傷亡。娛樂圈中很多活動、演唱會都因此叫停，而一些在其他地方演出的香港歌手，演唱會雖然繼續舉行，不過歌手們都會在演出期間對災害進行悼念。

大埔宏福苑火災過後，11月30日所見，有的全幢薰黑，有的受損嚴重，4,000人的美好家園付之一炬。（夏家朗攝）

樂壇天后鄧紫棋（G.E.M.）的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會昨日（29日）在南寧舉行，現場氣氛火熱，但剛開場不久，G.E.M.卻意外地在台上情緒失控，哽咽落淚，讓全場歌迷心疼不已，紛紛大喊「不要哭」、「加油」為她打氣。

鄧紫棋（G.E.M.）的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會昨日（29日）在南寧舉行。（網上圖片）

G.E.M.坦言，她的眼淚並非因傷心而流，而是因為心繫近日香港大埔宏福苑發生的五級火災災情，感觸極深。她哽咽地對台下觀眾說：「這幾天對於香港，是一個非常難過的​​​​日子。」她表示，自己能做的或許不多，但一直希望透過音樂為大家帶來力量。

鄧紫棋演唱會上失控落淚。（網上圖片）

擦去眼淚後，G.E.M.發出真摯的願望：「我真的只想要知道，你們正在努力地、積極地、好好地活著。」她鼓勵所有正在面對困難的人，無論是面對災難還是人生的難處，都要一起往前走。據悉，G.E.M.已宣布捐出港幣100萬元用於是次災難的救援及災後重建工作，舉動獲得歌迷一片讚賞。