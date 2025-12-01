時差一萬公里劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《時差一萬公里》陸劇有張陳琛、鐘濛、王廬璐作為編劇，於小忱為執導，由羅晉、任素汐、周遊、胡杏兒、王子川領銜主演的一套以現代感情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《時差一萬公里》電視劇情大綱

劇集以三組海外歸國家庭為主軸，細膩刻畫他們在國內生活時面臨的職場挫折、家庭摩擦和文化差異等挑戰。張冉（任素汐 飾）原本是財經主播，但她厭倦了海外的平淡生活，於是辭去主持人工作回國。她拿著國內MCN公司的offer，卻帶著丈夫付玉東（羅晉 飾）當搞笑網紅，沒想到博士學歷的丈夫先拔頭籌，變成了創業公司的「吉祥物CEO」。從此夫妻倆各自一邊互懟一邊升級打怪，在迷失中找回了初心，也找回了愛。

《時差一萬公里》播出時間｜最新追劇日曆

《時差一萬公里》電視劇幾時播? 《時差一萬公里》一共有40集，由湖南衛視、芒果TV播放，12月1日12:00起，SVIP首更6集，每日搶先看1集，會員首更5集；而非會員就由12月1日20:00起，湖南衛視金鷹獨播劇場每晚播出1-2集。

时差一万公里@Weibo

《時差一萬公里》演員人物關係圖

时差一万公里@Weibo

《時差一萬公里》演員

羅晉 飾 付玉東

时差一万公里@Weibo

任素汐 飾 張冉

时差一万公里@Weibo

胡杏兒 飾 成曼

时差一万公里@Weibo

周遊 飾 葛開陽