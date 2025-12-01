宏福苑大火｜內地天后張靚穎開騷紅衣換黑衫　率全場向香港送祝福

日前大埔宏福苑發生無情5級大火，導致嚴重傷亡及多個家庭家園盡毀，災情令人痛心疾首。事件震驚全球，演藝圈群起送暖，除了本地藝人出錢出力外，內地藝人也紛紛向受影響人士表達心意。當中內地天后張靚穎除了捐出100萬人民幣外，前晚（29日）在佛山舉行演唱會時，更以一個暖心舉動及一番感人說話，隔空為香港同胞打氣。

內地天后張靚穎日前在佛山舉行演唱會時，臨時將原來的紅衫改為黑色衫，向香港大埔火災受影響居民致意。（小紅書截圖）

張靚穎前晚在佛山舉行《追》巡迴演唱會，她在台上表示，直看過她巡演的朋友們都知道，她的開場造型向來是一襲大紅色衣服。然而，在佛山站的舞台上，張靚穎卻換上了一身全黑造型登場。她向觀眾解釋這個臨時的決定，是因應近日在香港大埔發生的大火慘劇，「看過我《追》演唱會的朋友們都知道，我的開場是一個大紅色的衣服，但我覺得今天......其實這套衣服是臨時找的，所以謝謝服裝老師，在這麼短的時間之內找到這套衣服。」

張靚穎更換了巡唱原本開場時的大紅衫。（小紅書截圖）

張靚穎直言這一身黑色代表了她沉重的心情，希望將開場的三首歌送給香港同胞。（小紅書截圖）

張靚穎直言這一身黑色代表了她沉重的心情，希望將開場的三首歌送給香港同胞。她續指，「前兩天錄節目的時候，我沒有太注意，但是我想說，我覺得這一身顏色，它只是一個簡單的轉換，但是我希望給到你們的祝福是，可以早一點重建家園，早一點好起來。」張靚穎更呼籲在場的佛山歌迷一同集氣，向香港送上祝福：「我希望佛山的朋友們，也跟我一起，一起給他們一聲最大聲的祝福。」現場觀眾隨即響應，場面感人。而不少內地網民也紛紛向香港送上祝福，也有香港網民留言感謝張靚穎對香港的關愛，是「好偶像榜樣」。

張靚穎稱轉服裝顏色只是一個簡單的轉換，但是她希望給到受影響居民的祝福是，可以早一點重建家園，早一點好起來。（小紅書截圖）