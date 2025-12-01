宏福苑災情受社會關切　演藝界積極提供支援

2025 年 11 月 26 日下午，香港新界大埔區宏福苑突發五級火災，釀成重大傷亡的慘痛後果。火災發生後，香港特區政府迅速統籌各方力量，全力投入滅火攻堅、受困人員搜救、傷者醫療救治及受災民眾善後安撫等各項工作。

演藝界的愛心行動

危難時刻，演藝業迅速響應、攜手聯動，匯聚守望相助的溫暖力量。眾多企業與藝人踴躍伸出援手，以捐款等方式支援救援行動，為受災居民渡過難關提供堅實支撐。

內地天后韓紅的「韓紅愛心慈善基金會」捐贈1000萬人民幣 （約港幣1100萬） 用於受影響災民的過渡安置，並將根據救災進展持續提供後續支持，重建家園。黃曉明聯合佟麗婭、許凱、萬茜、張遠、丁禹兮、龔俊透過黃曉明明天愛心基金捐贈350萬人民幣。另外，周深、林俊傑、朱一龍、范冰冰、胡歌、肖戰、易烊千璽、楊紫、楊洋、李宇春、趙露思、劉宇寧、張藝興、王一博、吳磊、華晨宇、張傑謝娜夫婦、李榮浩楊丞琳夫婦、王源、張靚穎、胡彥斌、汪蘇瀧、譚松韻等藝人亦分別捐款100萬人民幣協助賑災。內地文娛公司北京時代立方文化亦捐出50萬人民幣支持災民。台灣組合五月天透過相信音樂捐出港幣220萬元，希望能為救援與災後重建盡上一份心力。韓國歌手G-Dragon亦捐款港幣100萬元支援救援及重建。

香港演藝界方面，英皇集團主席楊受成透過「楊受成慈善基金」捐款港幣1000萬元、副主席楊政龍以個人名義捐款港幣100萬元，謝霆鋒的鋒味控股聯同美高梅以「美獅鋒味搖滾美食節」名義捐款港幣500萬元。英皇旗下藝人包括古巨基、容祖兒、李克勤、陳偉霆、惠英紅、蔡卓妍、鍾欣潼、溫碧霞、曾比特、洪卓立、許靖韻及霍汶希等紛紛響應，全數合共捐款超過港幣2000萬元。

向華強夫婦聯同李連杰透過「有緣慈善基金」捐出港幣300萬元以協助災民應急援助，渡過難關；梁朝偉劉嘉玲夫婦共同捐款港幣200萬元。此外，古天樂、甄子丹、佘詩曼、王嘉爾、張栢芝、Angelababy (楊穎)、陳小春應采兒夫婦、張智霖袁詠儀夫婦、何超蓮、鄧紫棋、楊秀惠、姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）各捐出港幣100萬元；林盛斌捐款港幣90萬元、趙雅芝捐款港幣50萬元、吳千語捐款港幣30萬元，文詠珊及高海寧亦分別捐款港幣20萬元賑災。而周深「深深的」巡迴演唱會-香港站的主辦方MFM INTERNATIONAL亦捐出港幣30萬元支持受災居民。

社會迴響與鼓舞

災難無情，人間有愛。宏福苑火災雖帶來沉重打擊，但演藝產界的火速響應，讓受災居民感受到社會的溫暖。這份跨越地域的善心，將成為香港社會在重建路上的強大支撐。

在悲痛中，我們看見了人性的光輝；在困境裡，我們感受到守望相助的力量。願這份愛心持續延伸，陪伴災民走過最艱難的時刻，迎向重建的希望。

資料由培思達有限公司提供